戴手套「容易染疫」？醫師揭關鍵：累積病毒、細菌更驚人

▲有醫師指出，除了醫護人員外，一般民眾不須長時間戴著手套。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

最近國內疫情升溫，大家也開始更積極防疫，除了口罩帶緊緊、攜帶小瓶酒精外，也有民眾會戴上手套，深怕與病毒有任何接觸。不過有醫師表示，除了醫療、照護人員外，一般人長時間戴著手套恐怕「更容易染疫」，直指「這步驟」才是關鍵。

新冠肺炎疫情嚴重，不少民眾攜帶酒精、口罩，隨時使用，甚至長時間戴上手套，以降低受感染的機率。對此，英國國民保健署醫生拉傑（Karan Raj）最近在短影音平台TikTok上揭露，人們戴上手套後常會忽略「洗手」的重要性，以為手套能隔絕病菌就不經意的觸碰口鼻，甚至在脫手套時也忘記針對手部清潔，反而讓細菌傳染到自己身上。

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▲英國國民保健署醫生拉傑（Karan Raj）。（圖／翻攝自抖音／@dr. Karanr）

拉傑指出，不戴手套時，人們可能會擔心觸碰到細菌而勤洗手，事實上這樣已經非常有效果。他以彩色筆代表細菌塗在手套上解釋，戴上手套後，一整天下來觸摸到商品、扶手，累積的病毒細菌非常驚人，「比你經常洗手還髒」，因此只要記得保持警覺勤洗手，就不用特別多此一舉戴上手套。

「基層醫療協會」理事長林應然醫師也透露，如果手部沒有傷口，其實戴手套跟不戴手套影響並不大，因為病毒不會穿透皮膚，反而是手套已經遭受汙染後，又四處觸摸物品，更容易增加自己或他人感染的機會。他呼籲，最好的防疫還是要多多洗手，隨身攜帶酒精消毒，千萬別以為，戴了手套，細菌隔絕在手的肌膚外，就因此疏忽。

▲醫師指出，洗手才是關鍵。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，除了酒精殺菌、消毒以外，如何透過清洗消滅衣服上細菌，也是許多人關心的重點。有醫師指出，在洗衣服前，加入半杯醋或漂白水，洗完後再烘乾，都能抑制病菌生長。林應然也說，若要烘衣殺菌，要將衣服擺在至少60到70度的環境，烘約30分鐘左右的時間，才能達到殺菌、消毒的效果。