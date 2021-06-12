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匝道塞爆惹民怨！指揮中心認錯：對工作民眾非常抱歉

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

端午節連假遇上疫情嚴峻時刻，政府呼籲民眾不要返鄉、避免跨區移動，國道也首度實施嚴格儀控管制。繼11日晚間國道匝道塞爆以後，12日上午在新北幾個重要匝道口也依舊出現塞車情況，對於嚴重影響到正常上班通勤的民眾，指揮中心道歉，「對要工作的民眾感到非常抱歉」！

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，從昨（11日）日下班後到今天整體公共運輸的量能都減少非常多，要謝謝國人的配合，但在個人的交通運輸方面，高速公路採取了匝道儀控方式延長進入時間，原本交通部宣導時就是希望大家盡量避免不必要的外出，但的確匝道的管制時間拿捏不夠精準，昨晚9點多在建國路口要上高速公路的車潮正好跟下班的人潮塞在一起，所以造成回堵，今天早上緊急跟高公局連繫後，也對匝道管制作了一些更動，目前確實在高速公路的運輸流量上有達到流量管制，跟去年同一時間相比，整體車流量減少了67.7%。

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不過陳宗彥也坦言，此次交通運輸管制上的確造成許多要上班的民眾和物流業者等困擾，「對這些要工作的民眾感到非常抱歉」，不過也希望大家能夠一起來認同並支持此次端午不返鄉的舉動；陳宗彥也提醒，今日上午在雙北的主要市場發現了比平常更多的人潮，希望民眾在出門採買時可以先列好清單，出門後就一次採買完畢，隨時注意賣場人流狀況，作好分流避免人潮群聚。

▼史上最嚴匝道儀控！造成許多車輛擠在匝道口。（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）

▲▼最嚴匝道儀控！「國道全綠」原來車全塞在這裡（圖／翻攝我是土城人 我愛土城區）

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