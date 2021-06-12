新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理





▲五股工商展覽中心疫苗接種站為國內首座大型室內疫苗接種站。（圖／新北市府提供）



記者羅婉庭／新北報導



日本捐贈124萬劑AZ疫苗昨日完成檢驗封緘，中央昨晚突宣布最早明日開打，讓雙北醫護人員措手不及，因此，雙北皆決定依照原計畫進行，於6/15（二）開始，新北市首波獲配8.3萬劑，待未來疫苗陸續到位，將分為三階段施打，最優先為長照住民籍工作人員、85歲以上長者。

根據新北市疫苗施打規劃，第一階段為住宿式長照機構住民及工作人員約2.4萬人，85歲以上長者約5.3萬人，第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人，共8.2萬人，預計2天打完。

第二階段為，居家式及社區式長照機構住民及工作人員約1.2萬人、洗腎患者約1.3萬人、80-84歲長者約6.1萬人、第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者5,000人，共9.1萬人。

第三階段為，75-80歲長者約8.8萬人、第一類至第三類醫事、防疫人員及高接觸風險者約5,000人。第二、三階段需視中央到貨後，預計5天內接種完畢。

其中，最優先的本市85歲以上長者，將分區、分里、分時段、輪流接種詳細時間地點12日中午公布於區公所官網，亦可電洽各區公所及衛生所。

新北市長侯友宜12日上午受訪表示，由於中央疫苗分配無法一次到位，滿足75歲以上長者全面施打，因此新北市採取分年齡、分階段的方式，先以85歲以上的長者施打，並分區、分里、分時段，不但不能造成群聚，更要細膩到位，長者的安全健康比施打疫苗更重要。

至於施打地點，新北市共有276的地點能進行施打疫苗，包括21家合約院所、29區衛生所、26處中大型接種站、200隊機動接種隊。

大型接種站：

新北市立大觀國民中學體育館

新北市立板橋高級中學體育館

慈濟板橋園區

新莊綜合體育館

民安國小體育館(能強館)

三重綜合體育館

碧華國中

慈濟三重靜思堂

前國防管理學院中正堂

中和國中

慈濟雙和靜思堂

馬公體育館籃球場

公崙市民活動中心

新店靜思堂

新北市立秀峰高級中學體育館

中型接種站：

新市國小

新北高工志清堂

永平高中大禮堂

蘆洲國中大禮堂

蘆洲慈濟靜思堂

樹林文林國小學生活動中心

北大國小

新林國民小學活動中心

泰山高中體育館

鶯歌國中(大禮堂)

瑞芳國小

合約醫院：

國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院

仁愛醫院

瑞芳礦工醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院

永和耕莘醫院

新北市立土城醫院

豐榮醫院

同仁醫院

廣川醫院

蕭中正醫院

亞東紀念醫院

衛生福利部雙和醫院

台北慈濟醫院

天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

淡水馬偕紀念醫院

行天宮醫療志業醫療財團

法人恩主公醫院

新北市立聯合醫院

輔仁大學附設醫院

衛生福利部臺北醫院

衛生福利部樂生療養院

新泰綜合醫院



（以上接種站實際開診時間會依院所疫苗庫存及當時施打對象有所調整）