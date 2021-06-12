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在台日人「東京感謝牆」募資！1天破77萬...台灣人湧入狂讚

▲▼日本124萬劑疫苗上午全數登機，謝長廷在機場90度鞠躬感謝。（圖／讀者提供）

▲日本124萬劑AZ疫苗於4日運抵台灣。（圖／讀者提供）

實習記者周依儒／綜合報導

日本政府無私捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，引發台人感謝之意。而日前旅台的日本部落客「日本人的歐吉桑」表示，他希望能夠把所有台灣感謝日本的聲音都傳遞給更多日本人知道，因此想發起募資活動，在日本車站的廣告牆買下廣告貼出臺灣人的感謝之意，募資活動才發起不到24小時就已迅速達標。

▲東京感謝牆活動。（圖／翻攝自募資平台）

▲先前日本為感謝台灣311援助，在中山車站發起的感謝牆活動。（圖／翻攝自募資平台）

「日本人的歐吉桑」表示，自從日本捐贈疫苗給台灣後，日本都有收到來自台灣政府、網路上的感謝，但他發現除了經常上網或平常有在關心台灣的日本人以外，其他人很少看到台灣「民間的感謝聲音」；他覺得這些聲音如果沒有被聽到非常可惜，因此想在日本車站做一個實體廣告，匯集台灣民眾的感謝聲音，傳遞給日本。

▲東京感謝牆活動。（圖／翻攝自募資平台）

▲募資金額迅速達標。（圖／翻攝自募資平台）

「日本人的歐吉桑」指出，先前311地震時，日本也透過「謝謝台灣」企劃發起人，在台北中山車站買下了廣告牆，傳遞了日本對台灣援助的感謝之意，因此這次也一樣和「謝謝台灣」合作，發起廣告牆募資，預計會在7到8月設置在東京車站（MRT丸ノ内線通路），目標金額為70萬，也請大家以照片方式呈現感謝日本的樣子。

而募資活動發起約一天，募資金額已達77萬，「日本人的毆吉桑」透露，當年為了感謝311臺灣的捐款而來到台灣，對他來說最難過的事就是不能貢獻台灣，因此能夠規劃這樣的事真的很幸福；同時他也補充，不少人建議也可以在日本其他城市設立感謝牆，因此他們目前已經在規劃大阪車站的感謝牆，希望能確實傳遞台灣的感謝到日本每一個角落。

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