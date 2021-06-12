同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

▲▼國際扶輪社捐贈2000組Covid-19抗原快速檢測試劑，花蓮縣衛生局回贈感謝狀肯定善心義舉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際扶輪3490地區「花蓮一、二分區」，11日捐贈Covid-19抗原快速檢測試劑2000組予花蓮縣政府，由花蓮縣衛生局長朱家祥代表接受，朱局長也回贈感謝狀，肯定國際扶輪社的善心義舉，協助花蓮縣政府解決快篩的急迫所需，提供鄉親實質的檢疫保障。

衛生局長朱家祥欽佩國際扶輪社長期促進社會公益，讓公益種子深耕發芽，使善念的正向循環延綿不絕。花蓮縣政府自5月30日起在花蓮市衛生所成立快篩站，提升地方防疫篩檢效率，11日開始端午連假期間更將在花蓮火車站及玉里火車站設置快篩站，守護花蓮鄉親健康。

國際扶輪3490地區總監陳向緯指出，因本身是醫療背景，看見疫情升級，全島一命，理當挺身而出，打開機會，結合力量，採取行動。同時希望能夠拋磚引玉，團結力量，度過難關，用服務改變人生。國際扶輪3490地區花蓮一分區助理總監古宏偉與花蓮二分區助理總監劉首鴻也說，花蓮11社僅以拋磚引玉的方式支持花蓮縣政府防疫作戰，期盼緩解醫療篩檢量能的壓力，在對抗病毒之路上不孤單，大家同舟共濟，互相扶持，早日恢復正常生活。

由於端午連假將至，朱局長提醒鄉親，為了自身與家人身體健康，呼籲大家秉持端午宅在家、不訪友、不共食、不串門及不探親等原則，必要外出請配戴好口罩、注意手部衛生、配合量體溫、保持社交距離。

►腦公！你不可以賴帳喔