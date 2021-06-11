大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

▲防疫期間在家時間變多，不少民眾想更新家電打造加倍舒適的家。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

目前針對本土疫情，民眾仍需做好長期抗戰準備，大家不僅提高衛生防疫意識，減少外出群聚也使得在家時間跟著變長，因此不論是衣物消毒滅菌、自煮儲糧需求、居家空氣清淨等相關產品，還是為了讓家中環境更舒適、放鬆，打算除舊布新的家電，都成為民眾近期熱門搶購的商品。不過想買的東西太多，荷包可是會受不了，精打細算的消費者當然要趁有優惠的時候再一次下手；6月正好大同3C年中慶，各種「防疫神隊友」通通集結，買指定商品就送限量好禮及享分期0利率等優惠。時逢618購物節，大同3C更加碼推出指定商品買1送壹、消費滿額贈送會員點數的好康活動，讓人在防疫期間一站購足優質產品守護全家人健康。

疫情三級警戒，為了降低出門次數，自煮所需的生鮮蔬果一次得大量採買，民眾需要大容量且保鮮效能強的冰箱，家裡人口眾多的可能還得再買個冷凍櫃才夠用；出門回家身上衣物要立即換洗，家裡需要一台能去汙滅菌、省水省電的洗衣機；還有不少人WFH，太熱可沒辦法專注辦公，一台省電且溫控效能佳的冷氣能提升工作效率，也不必擔心電費帳單多個零。下班想追劇、打遊戲放鬆，是時候入手大尺寸、內建人氣影音串流平台的液晶顯示器。

▲大同直立式冷凍櫃（TR-200SFH）擁有200公升以上的大容量，滿足防疫行動帶起在家自煮與儲備食材的需求。（圖／大同3C提供，下同）

▲大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機（TAW-R122DTG）擁有溫水洗五段溫控，能隨需求與環境變化選擇最適水溫。

一次搞定家中大型家電不必荷包大失血，大同3C年中慶推出四大家電強檔優惠，入手空調全系列、指定冰箱、洗衣機、液晶，則可享有12期0利率，無痛迎來家中新氣象，另購買Panasonic全系列冰箱、洗衣機、空調等全館指定商品，滿額再送好禮2選1；眾多超殺優惠讓民眾買好買滿，升級居家環境，宅家舒適到不想出門。

宜居的家除了依靠大型家電營造，在防疫期間民眾還需要一些小家電加強空間安全和生活舒適度，大同3C特別推出防疫優惠專區，像是空氣清淨機能過濾PM2.5、過敏原等有害物質，吸塵器有效率維持環境清潔，在家也能新鮮深呼吸，腦袋更清晰提升工作效率；想增加居家辦公的工作品質，還可以趁大同3C年中慶換台好電腦或是升級螢幕。此時入手正是好時機，大同3C即日起至6/20（日）限時加碼舉辦618購物節活動，活動期間只要消費滿3000元送6000會員點數、滿6,000元送12,000，滿9,000元送18,000，單筆最高贈送18,000會員點數，另有指定商品買1送壹優惠，疫情期間為落實居家防疫，線上購物平台e同購亦同享優惠。

▲大同智慧清淨機系列，搭配智慧WiFi聯網（TACR-1900PE-WI），可自動偵測空氣品質並有效濾除PM2.5。

▲大同抗霾害雙流新風機（THE-100PE-WI）以「換氧」為概念做室內外空氣交換運行，讓家隨時在呼吸。

▲大同3C推出618購物節活動，可享指定商品買1送壹優惠，滿額還能會員點數加倍送。

大同3C不僅商品齊全，疫情期間更推出「大同3C安心防疫三部曲」措施，提供消費者門市購物環境、家電配送和維修服務全方位的防疫安心保障。大同3C全台門市人員執勤全程配戴口罩，並不定時以酒精進行環境消毒 ; 民眾進入門市前需量測體溫並實名制登錄，一同守護消費環境安全。家電配送服務人員則全員配備面罩口罩酒精，安心消毒專業配送。到府維修人員會隨身攜帶酒精，在進入民眾家中前先將手、鞋底與面罩徹底消毒，提供服務時全程配戴口罩與面罩；小家電送至門市進行維修，完成維修交還民眾前，加強清潔消毒產品外觀，同時立即消毒維修工具，滴水不漏地預防所有可能的危機。有了大同3C的層層把關，維護整體購物、配送和維修流程安全，消費者打造良好的防疫居家環境變得很簡單。