　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲防疫期間在家時間變多，不少民眾想更新家電打造加倍舒適的家。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

目前針對本土疫情，民眾仍需做好長期抗戰準備，大家不僅提高衛生防疫意識，減少外出群聚也使得在家時間跟著變長，因此不論是衣物消毒滅菌、自煮儲糧需求、居家空氣清淨等相關產品，還是為了讓家中環境更舒適、放鬆，打算除舊布新的家電，都成為民眾近期熱門搶購的商品。不過想買的東西太多，荷包可是會受不了，精打細算的消費者當然要趁有優惠的時候再一次下手；6月正好大同3C年中慶，各種「防疫神隊友」通通集結，買指定商品就送限量好禮及享分期0利率等優惠。時逢618購物節，大同3C更加碼推出指定商品買1送壹、消費滿額贈送會員點數的好康活動，讓人在防疫期間一站購足優質產品守護全家人健康。

疫情三級警戒，為了降低出門次數，自煮所需的生鮮蔬果一次得大量採買，民眾需要大容量且保鮮效能強的冰箱，家裡人口眾多的可能還得再買個冷凍櫃才夠用；出門回家身上衣物要立即換洗，家裡需要一台能去汙滅菌、省水省電的洗衣機；還有不少人WFH，太熱可沒辦法專注辦公，一台省電且溫控效能佳的冷氣能提升工作效率，也不必擔心電費帳單多個零。下班想追劇、打遊戲放鬆，是時候入手大尺寸、內建人氣影音串流平台的液晶顯示器。

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／大同3C提供）

▲大同直立式冷凍櫃（TR-200SFH）擁有200公升以上的大容量，滿足防疫行動帶起在家自煮與儲備食材的需求。（圖／大同3C提供，下同）

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／大同3C提供）

▲大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機（TAW-R122DTG）擁有溫水洗五段溫控，能隨需求與環境變化選擇最適水溫。

一次搞定家中大型家電不必荷包大失血，大同3C年中慶推出四大家電強檔優惠，入手空調全系列、指定冰箱、洗衣機、液晶，則可享有12期0利率，無痛迎來家中新氣象，另購買Panasonic全系列冰箱、洗衣機、空調等全館指定商品，滿額再送好禮2選1；眾多超殺優惠讓民眾買好買滿，升級居家環境，宅家舒適到不想出門。

宜居的家除了依靠大型家電營造，在防疫期間民眾還需要一些小家電加強空間安全和生活舒適度，大同3C特別推出防疫優惠專區，像是空氣清淨機能過濾PM2.5、過敏原等有害物質，吸塵器有效率維持環境清潔，在家也能新鮮深呼吸，腦袋更清晰提升工作效率；想增加居家辦公的工作品質，還可以趁大同3C年中慶換台好電腦或是升級螢幕。此時入手正是好時機，大同3C即日起至6/20（日）限時加碼舉辦618購物節活動，活動期間只要消費滿3000元送6000會員點數、滿6,000元送12,000，滿9,000元送18,000，單筆最高贈送18,000會員點數，另有指定商品買1送壹優惠，疫情期間為落實居家防疫，線上購物平台e同購亦同享優惠。

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／大同3C提供）

▲大同智慧清淨機系列，搭配智慧WiFi聯網（TACR-1900PE-WI），可自動偵測空氣品質並有效濾除PM2.5。

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／大同3C提供）

▲大同抗霾害雙流新風機（THE-100PE-WI）以「換氧」為概念做室內外空氣交換運行，讓家隨時在呼吸。

▲▼大同3C,年中慶,家電,618,防疫,新冠肺炎。（圖／大同3C提供）

▲大同3C推出618購物節活動，可享指定商品買1送壹優惠，滿額還能會員點數加倍送。

大同3C不僅商品齊全，疫情期間更推出「大同3C安心防疫三部曲」措施，提供消費者門市購物環境、家電配送和維修服務全方位的防疫安心保障。大同3C全台門市人員執勤全程配戴口罩，並不定時以酒精進行環境消毒 ; 民眾進入門市前需量測體溫並實名制登錄，一同守護消費環境安全。家電配送服務人員則全員配備面罩口罩酒精，安心消毒專業配送。到府維修人員會隨身攜帶酒精，在進入民眾家中前先將手、鞋底與面罩徹底消毒，提供服務時全程配戴口罩與面罩；小家電送至門市進行維修，完成維修交還民眾前，加強清潔消毒產品外觀，同時立即消毒維修工具，滴水不漏地預防所有可能的危機。有了大同3C的層層把關，維護整體購物、配送和維修流程安全，消費者打造良好的防疫居家環境變得很簡單。

ET快訊
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的
快訊／才說端午別群聚！ 永和菜市場大爆滿「恐怖畫面曝」
快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風
快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】大同3C防疫最強檔　守護健康一起來

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

家人全確診！3鳥寶住旅館「不吃飯想媽媽」　店家暖開視訊解思念

大谷翔平回休息室還幫對手撿球棒　暖哭美媒：人真好

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

林書豪重返CBA　陸媒：北京首鋼開價年薪350萬美金

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

Lexus賣最好的休旅NX大改款現身啦　全新2.4升渦輪引擎狂榨279匹

首創美容業防疫最高標準　東森自然美全員PCR篩檢

9.1萬劑疫苗到貨！高雄下午就開打　他酸柯P「看好了只示範一次」

英媒點名日月光「強迫移工搬回宿舍」　爆歧視雙標不滿聲浪

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

富及第冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

「618」即將開戰　4大品類一次盤點

31元爽喝大杯美式！超商限時咖啡優惠

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

頂呱呱「1斤雞」快閃端午節！

連假採買帶證件！北市賣場強制分流

速食店連20天「7大夯品買1送1」

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

萊爾富限量早餐箱爽嗑爆漿餐包

限時加碼！速食店加1元爽吃地瓜球

牛排堡買1送1！6月速食優惠懶人包

打不到新冠肺炎疫苗怎麼辦？

更多熱門

相關新聞

高端比AZ貴10倍！「全球11家疫苗價格」曝光

高端比AZ貴10倍！「全球11家疫苗價格」曝光

陳時中日前在立院備詢時透露，國產疫苗採購價格單價「比750元高一點」，高端疫苗二期臨床試驗10日解盲成功，確切價格也隨之曝光，高端單劑量包裝的「預充填針劑」每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑則810元。由於有網友質疑高端疫苗的價格較貴，因此《ETtoday新聞雲》也整理我國已簽約的疫苗廠牌、全球其他疫苗的價格，讓讀者一次看懂。

本土爆發進入第五波！專家「看見曙光」

本土爆發進入第五波！專家「看見曙光」

群創光電攜手教育基金會　贈縣市政府檢疫亭護台

群創光電攜手教育基金會　贈縣市政府檢疫亭護台

吳宗憲捐贈「11萬劑」快篩劑

吳宗憲捐贈「11萬劑」快篩劑

快訊／台企銀總行同樓層再1人染疫　已加強清消！

快訊／台企銀總行同樓層再1人染疫　已加強清消！

關鍵字：

大同3C年中慶家電618防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面