快訊／花蓮又發生規模5.3地震！氣象局連發3次災害告警速報

▲今日花蓮頻頻發生地震，氣象局發布災害告警速報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

又地震！花蓮今日下午13點發生過兩次地震，今日下午15:33、15:34、15:36又發生三次規模5.3、規模4、規模4.9的地震地震。中央氣象局今日共發布3次災害告警速報。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，花蓮縣壽豐鄉位處板塊交界處，從4月開始花蓮壽豐鄉、秀林鄉就頻繁發生地震，從5月26開始至今日，氣象局官網就已有12筆該區地震資料，少數地震因規模不足，未列入官網。他坦言，這一區地震頻率較往年同期高，但確切原因仍未確定，只能知道該處是板塊破碎帶導致的地震。

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陳國昌指出，今日發生規模5的地震，由於過去兩周不斷有前震，因此推估未來一個月內可能都還會有餘震，規模約在3到4之間，也可能出現規模4以上餘震。不過餘震規模不會太大，也不會太過密集，可能每天一次餘震，或兩三天一次。

▲花蓮今日發生五次地震，氣象局發布三次災害告警速報。（圖／氣象局）

地震資訊：

第一震：

發震時間：2021/06/11 13:14:22

位置：北緯 23.89度，東經 121.54度

即在花蓮縣政府西南方 13.6 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉

地震深度：11.9公里

芮氏規模：4.3

第二震：

發震時間：2021/06/11 13:14:22

位置：北緯 23.89度，東經 121.54度

即在花蓮縣政府西南方 13.6 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉

地震深度：11.9公里

芮氏規模：4.3

第三震：

發震時間：2021/06/11 15:34:10

位置：北緯 23.88度，東經 121.52度

即在花蓮縣政府西南方 16.0 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉

地震深度：9公里

芮氏規模：4.0

第四震：

發震時間：2021/06/11 15:36:43

位置：北緯 23.89度，東經 121.53度

即在花蓮縣政府西南方 14.4 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉

地震深度：12.8公里

芮氏規模：4.9

第五震：

發震時間：2021/06/11 15:36:43

位置：北緯 23.89度，東經 121.53度

即在花蓮縣政府西南方 14.4 公里 ，位於花蓮縣壽豐鄉

地震深度：12.8公里

芮氏規模：4.9