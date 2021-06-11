快訊／北市公布AZ疫苗施打計畫　預估總需求量超過23.2萬

記者蘇晏男／台北報導

記者蘇晏男／台北報導

日本提供我國的124萬劑AZ疫苗預計15日開放民眾接種。對此，台北市長柯文哲11日公布，台北這波預估疫苗總需求量超過23.2萬。柯文哲也強調，雖然有人符合施打疫苗資格，但是可以打到機會應該是一半以下。

北市11日下午召開防疫記者會，並公布台北市AZ疫苗施打計畫，接種對象分為「第一至第三類尚未接種第一劑者」、「75歲以上長者」、「住宿型長照工作人員、住民、洗腎患者」，總需求量超過23.2萬。柯文哲坦言，不知道中央要發給北市多少疫苗，不過怎麼發，一定會遠小於這數目，因此雖然有市民符合打疫苗的資格，但是可以打到的機會應該是一半以下。

針對北市AZ疫苗施打計畫，北市副市長蔡炳坤進一步解釋，第一類至第三類為接種第一劑者，預估2.3萬人，將在醫院專案施打；75歲以的長者共19.2萬人，北市已經準備啟動37合約醫療院所、12區健康服務中心門診部、及225間合約診所，總共274個據點，每區平均有20施打點以上，是希望做到「接近社區」、「交通方便」、「減少移動」的要點。

另外，蔡炳坤表示，北市也成立北苗機動接種隊，主要提服務對象為「住宿型長照機構」及「在宅長照」；住宿型長照機構方面，北市共200多家，總人數1萬903人，機動隊直接進到長照院所內，提供最貼心的施打疫苗服務，如果長照機構有跟醫院合作，北市請他們來幫忙，至於沒有跟醫院合作的長照機構，北市醫師公會願意承擔，在機動隊伍裡，號召熱血醫事人員，一起加入。

而在宅長照方面，蔡炳坤說，長照2.0第七、第八類人員，包括獨居、身心障礙、重大傷病者，北市約5420人，將由醫事人員跟長者聯絡，並到宅提供接種服務。

▼北市疫苗接種計畫。（圖／北市府提供）