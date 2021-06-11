林芳怡染疫「突然無法呼吸」驟逝　指揮中心：隱形缺氧很難發現

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／ETtoday新聞雲直播）



記者周姈姈／台北報導

雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡昨（10）日驟逝，林芳怡一開始感到身體不適，接著感到呼吸困難，然後送醫缺氧，在救護車上過世，這段過程不到24小時。對此，指揮中心表示，隱形缺氧很難發現，若是家中沒有血氧機，確實一發作就會很快惡化，現在民眾若快篩陽性送進集中檢疫所，也有提供血氧機能隨時做監測，雙北居家用的血氧機也已經發下去，希望能減少這樣的情況。

針對林芳怡驟逝一事，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，隱形缺氧很難發現，實際上該個案病程如何，目前還沒收到相關資料。一般來說，出現這種隱形缺氧的情況，在家中若沒有血氧機偵測血氧濃度的時候，確實一發作就會很快惡化，在前兆沒有的情況之下，也很難察覺到這樣的情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞也指出，現在民眾若快篩陽性，雙北這邊都已經很努力安置他們可以到有醫護人員在的集中檢疫所，或者是加強型防疫旅館進行觀察，並提供他們血氧機做監測。目前提供給雙北衛生局給民眾在居家用的血氧機也已經都陸續發下去，希望能進一步減少這樣的情形。

羅一鈞提醒，若是及早篩檢到確診，才會知道自己要特別注意，如果有相關風險接觸史，或出現輕微或疑似呼吸道症狀，也可以去就近附近篩檢站採檢。雙北社區篩檢站拿號碼牌或排隊的民眾已經比較減少，不需要特別花時間等候，也鼓勵民眾就近利用篩檢服務確認是否確診，特別是有症狀或接觸風險的民眾。