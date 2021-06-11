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高端疫苗7月全民開打！醫轟：「台灣疫情最糟已過」...別把大家當白老鼠

▲▼高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗昨（10）日宣布解盲成功，力拼7月底上市。（圖／記者湯興漢攝）

文／沈政男／精神科醫師

今（指10日）天新增263例。

你看大家還有沒有在擔心，新增案例呈現指數型成長？

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連新增幾例，恐怕都不在意了，因為，已經知道不至於狂飆，但也不可能清零，於是就這樣一天爆個兩、三百例，不滿意但也還可以忍受，就這樣等到疫苗到來吧！

大錯特錯！

你看那些當初擔心新增案例指數型成長的人，今天在發什麼文？「嘿，高端解盲，抗體將近百分百！安全又有效，好聽又不會跳針！」

歹勢，你連疫情走勢都不會判斷，以為台灣就要每天新增數千上萬了，怎麼，國產疫苗解盲，你又突然變成疫苗專家了？

白老鼠大家看很多，卻從來沒看過，一見實驗藥物來了，竟然在鐵籠裡高興得大喊「打我、打我、趕快打我！」那樣的白老鼠。

說是高端的中和抗體GMT，多少又多少，跟輝瑞、AZ有拚云云，歹勢，中國大陸的國藥疫苗，GMT是多少？跟輝瑞與AZ差不多都是300左右（單位為RV GM ID50，根據Science Advances），結果呢？你們不是恥笑說，巴林打了多少中國大陸疫苗，卻還是染疫一大堆？

中國大陸的疫苗，至少把一、二期實驗成果刊登在知名期刊Lancet了，是不是台灣的疫苗也應該寫篇文章刊登出來？不必Lancet那種impact factor達60分的超難期刊，登在6分的期刊就好，6分。

這事情的本質是這樣，以後還會反覆論述：說是緊急授權，不用三期試驗，問題是，以台灣目前的疫情，有緊急到要把大家當作白老鼠嗎？

高端疫苗「第二期安全性解盲數據」,安慰劑組,高端疫苗。（圖／記者周亭瑋製表）

▲高端疫苗「第二期安全性解盲數據」。（圖／記者周亭瑋製表）

國產疫苗打了以後，你永遠不會知道保護力，因為，接下來只要台灣出現任何案例，一定會被強力圍堵，不可能讓病毒擴散，所以說不可能見到每日新增數千那樣的感染狀況，甚至連新增數百都很難，請問要怎麼知道疫苗的保護力？

台灣疫情最糟糕的情況早就過去了，絕對不可能再出現，一百年內都不可能再出現指數型成長的疫情了，為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？

距離國產疫苗七月底上市還有一個多月，希望各縣市首長，尤其是雙北，一定要把新增案例壓到最低，讓疫情可以緩解，也讓那些護航國產疫苗的人，沒有正當理由把大家當成白老鼠。

附圖是台北市的發病人數趨勢，我用國外軟體計算出來，目前Rt值已經降到0.62，前天新增發病人數已低到只有39人，而且還有繼續下降的趨勢。

▲▼ 高端解盲。（圖／沈政男醫師授權提供）

▲ 台北市的發病人數趨勢。（圖／沈政男醫師授權提供）

柯文哲今天說，「未來可能就是這樣幾十例、幾十例了」，這是錯誤的評估！既然可以降到新增數十例，就有機會降到新增數例。這是在6月28日之前，柯文哲必須努力之處。現在打算將防疫火力集中在感染熱區，這是對的，但應該先把每日新增，到底有多少人是已經匡列、多少則是匡列之外，做一個分析，才能知道目前疫調與隔離的防堵效果。

柯文哲這兩天花了很多時間解釋「好心肝」事件，也誠懇認錯道歉，並承諾改進，這是對的，但政治效應不會馬上退去，網路上還是會有龐大的攻擊聲浪，因為，現在最紅的防疫政治明星就是你本人。

▲▼台北市長柯文哲6/3防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲為「好心肝」事件認錯道歉。（圖／台北市政府提供）

這事情的本質是這樣：有沒有看到已經有診所醫師確診過世了？而且七天前才打了AZ疫苗。為什麼拖到現在才打？就是對AZ疫苗不放心啊！絕大多數這三周來打AZ疫苗的醫療人員都是不得已，因為疫情已經失控，但在五月十一日以前，根本沒人要打AZ疫苗。就因為本來沒人要打，突然爆發疫情以後，一下子大家又想要打，弄得疫苗分配與施打十分複雜。

有沒有看到，今天台北記者會上，有人提問說，「有診所為親友假造在職證明，讓他們施打疫苗」？

如果台灣能早一點拿到BNT疫苗，不被反中政治因素影響，那位染疫的診所醫師，是不是有可能早點打疫苗，取得保護力？

台灣疫苗取得這筆爛帳，要算大家找機會再來算。

總之，柯文哲必須把疫苗管理與施打流程統整好，但更重要的是，必須把心思集中在防疫，讓每日新增繼續下降。

只要台北市的防疫成績成為全國最好，就是將功折罪，不至於讓「好心肝」事件的效應被政敵無限上綱。

台北市新增已將降到39人，如果可以低於20人，就會超越桃園了。

※本文經授權轉自：《沈政男臉書》，未經同意請勿轉載拷貝。

▲▼精神科醫師沈政男。（圖／翻攝自沈政男臉書）

▲精神科醫師沈政男認為，「台灣疫情最糟糕的情況早就過去了，為什麼必須讓大批國民施打保護力還沒經過科學驗證的疫苗？」（圖／翻攝自沈政男臉書）

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