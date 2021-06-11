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女球經連劈2已婚球員！公寓爽壞10多次　被抓扯喊：我掉進愛情陷阱

▲▼外遇、出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲許姓女球經多次和隊上已婚人夫交往，被正宮發現後怒告上法院，慘賠80萬元。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林冠吟／台南報導

台南一名許姓女子擔任球隊經理，卻先後與隊上2名已婚男球員交往，不過因為被第一任男友老婆發現外遇，被迫分手；不久，許女又交上另一名已婚男球員，這次2人還一起合買房子，甚至發生10多次性關係，許女還慫恿球員和吳姓正宮離婚，更對正宮直嗆「他的心不在妳那」，讓吳女氣炸，怒告上法院。台南地院審理後，認為許女破壞他人家庭行為屬實，須賠償正宮80萬元。

判決書指出，吳姓女子和老公阿明（化名）於2011年結婚，婚後育有3名子女，阿明為壘球隊球員，許姓女子則從事保險業，於2018年時擔任球隊經理。

許女擔任球隊經理後，先是與一名已婚男球員交往，因被男球員老婆發現外遇，2人被迫分手；不久後，許女再和隊上球員好上，這次球員依然具有已婚身分，且一樣被正宮發現外遇。

這次，許女和阿明不但一起合資買房，兩人還在合買的公寓內發生10多次性關係，地下戀情曝光後，許女不但沒有反省，還不斷慫恿阿明和吳女離婚，連離婚的理由都幫他想好，直指吳女不愛洗澡、不侍奉婆婆等，許女甚至還明目張膽的傳LINE嗆吳女「好好認清自己」、「他的心不在妳那」，讓吳女氣得一狀告上法院。

庭審時，許女主張自己不知道阿明已婚，她少不經事，掉進阿明的愛情陷阱。許女提出證據指出，2019年9月，阿明的臉書狀態顯示與吳女離婚，同年10月因阿明臉書顯示其參加球隊家庭日照片，才知道阿明說已和吳女離婚都是謊言，讓她相當崩潰，決定在阿明和吳女離婚前都維持朋友關係，且就吳女與阿明的LINE對話紀錄來看，明顯兩人婚姻關係破裂，正在相談離婚事宜，吳女更曾對她表示「我用剩的，你愛就拿去」，顯見吳女同意兩人交往。

台南地方法院審理後認為，許女先前就曾因與已婚男球員交往而被其配偶查知而分手，理應對日後交往對象的婚姻狀態甚為敏感，豈有不確認婚姻狀態，單純聽信阿明告知就相信他已離婚。

法官也指出，阿明自2017年4月到2019年10月臉書動態上都有過夫妻二人帶小孩聚餐、出遊的照片，許女若在臉書確認阿明無婚姻關係，豈有可能直到2019年10月才發現被阿明欺瞞一事，並對兩人交往後不曾將合照放上臉書一事不感到疑惑。

此外，阿明加入球隊後，也持續有帶小孩到球場看其打球，吳女偶爾也會到球場接小孩，球員家屬因會陪同練球、聚餐或出遊，私下也都認識，且球隊老闆不允許球員發假言論，因此阿明不可能對球隊其他人謊稱已經離婚，許女只要願意去問，就不可能不知道阿明並沒有離婚一事。

而許女主張吳女說「我用剩的，你愛就拿去」，觀諸前後對話紀錄，吳女曾多次指責許女介入婚姻，要許女放手，並表示自己無離婚之意，更直指許女搶人丈夫當小三，最後才說「我用剩的，你愛就拿去」，顯見為吵架氣話，無法解讀為吳女同意在和阿明離婚前，讓阿明和許女維持關係，認為許女的主張不足採信，判許女應賠償吳女80萬元。

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