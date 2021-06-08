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社會 社會焦點 保障人權

人夫偷吃大學同學！IG、LINE狂聊鹹濕…正宮驚見「妹妹OO了」崩潰

▲▼偷嚐禁果,姊弟戀,性行為。（圖／視覺中國）

▲人夫與大學同學狂聊鹹濕對話，正宮發現後怒告小三。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻在丈夫IG、LINE中發現，丈夫竟與其大學同學大聊鹹濕，不僅互稱寶寶，還有包括「妹妹○○了」、「你在誘惑我吧」等對話，讓她頓時心碎，決定向小三提告求償，日前二審判決出爐，雖然小三辯稱只是在打嘴砲，但仍須賠償正宮20萬元確定。

人妻主張，與丈夫婚後育有2子，不料，2020年5月間卻在丈夫的IG、LINE中發現不少親密對話，質問丈夫過後得知，丈夫外遇其大學同學，雙方還在2020年5月6日、19日發生性行為，雙方還以「寶寶」相稱，讓她崩潰決定向小三提告求償60萬元。

對話內容包括，「寶寶在幹嘛」、「在想你」、「儲蓄精力，為了下一次的奮戰」、「希望下次可以更好」、「現在過來○○我是嗎」、「進來房間幫我切電視我就○○妳」、「等等掏出來給寶寶看」、「覺得可口」、「你在誘惑我吧」、「妹妹○○了」、「好變態啊」、「舒服嗎」、「很舒服...」

小三辯稱，不否認對話內容，但強調與人夫只是「打嘴砲」，雙方並沒有發生性行為，認為人妻求償的金額過高。但台中地方法院審理過後認為，儘管無法證明人夫與小三曾到過摩鐵休息，但2人間的親密簡訊已經不是一般朋友正常交往的情形，侵害了人妻的配偶權，判小三應賠償正宮30萬元。

小三不服判決結果，上訴指出，那些對話內容只是「我盡朋友情誼用打嘴砲的方式陪人夫聊天解悶」，就算應該賠償正宮，求償金額也太高了。台中高分院審酌雙方經濟狀況等情，認為求償金額應以20萬元為適當，全案確定。

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