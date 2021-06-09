與4小王激戰幾十次判賠離婚　她抓包「前夫也外遇」提告敗訴

▲黃女離婚前與4小王發生數十次性行為挨告判賠，離婚後發現前夫也曾外遇提告，卻因超過追訴期敗訴。（示意圖／視覺中國）

記者羅志華／台北報導

黃姓女子與吳姓前夫於2018年離婚，2019年10月間在網上瀏覽判決時，驚見丈夫在婚姻期間，曾與陳姓女子到婚紗店消費，氣得向2人求償30萬元，卻因提告時已超過追訴期，台北法院判決敗訴；而吳男於審理中驚爆前妻黑歷史，指對方離婚前曾與4男開房間、裸泡湯，犯行已經過法院認證判賠。

吳男在與黃女離婚前，發現對方先和賀姓男子交往、過夜，又在2018年8月、10月，分別和2名不同男子開房間，直到離婚前夕，又和另名林姓男子裸泡湯、發生性行為，對黃女與4男出軌求償350萬元；黃女反擊，稱吳男長年外遇，又不付小孩的扶養費，是對方破壞婚姻在先。

黃女外遇4男一案，桃園地院一審判她應賠27萬元，吳男、黃女皆不服上訴，高等法院認為，賀姓小王挨告前就已向王男坦承，與黃女至少發生50次性行為，2人關係直到2018年10月才停止，但他不知道黃女已婚，與對方是「朋友以上、戀人未滿的關係」。

林姓小王在挨告前，也已與王男和解，坦承與黃女開房間外，也喊冤好幾次問黃女的婚姻狀態，對方都說是單身，交往期間曾一起裸泡，發生過2、3次性營為；黃女也不否認與另2名小王開房間，二審認定黃女侵權行為明確，但一審判賠27萬已屬適當，駁回雙方上訴。

黃女離婚後，於2019年10月間在網路看判決，發現前夫於2013年間，曾和陳姓女子到婚紗店消費，並因交易糾紛鬧上法院，前夫還將陳女記載為「妻」，並請她代收訴訟文件，認為前夫也在婚姻中出軌，求償30萬元。

台北法院認為，王男雖確實在婚姻中，與陳女到婚紗店消費，但黃女早於2012年時，就曾因前夫與陳女交往提告鬧離婚，顯見她早就知道前夫外遇陳女，卻直到2020年9月才提告本案，已超過2年追訴期，判她敗訴。

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