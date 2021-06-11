LIVE／「孩童家庭防疫補貼」每人發1萬　開領方式最新說明

記者蔡文鈴／台北報導

行政院推出紓困4.0方案，其中「孩童家庭防疫補貼」自6月15日開放申請，補貼對象包括國小以下孩童，以及國高中、五專、身心障礙學生等，每名孩童1萬元，預估有250萬人受惠。行政院11日下午召開記者會，由發言人羅秉成主持，政務委員唐鳳、教育部潘文忠部長、衛福部李麗芬次長說明相關申請步驟，《ETtoday新聞雲》全程直播。

行政院長蘇貞昌第10日於院會會議表示，孩童家庭防疫補貼是今年新增的紓困項目，人數高達250萬，因此教育部、衛福部在正式上路前的這幾天，再仔細檢核相關作業程序、申請系統(含ATM螢幕操作指引)，懶人包、QA、網站、客服專線人員訓練等都要準備好，並提前宣導，確保請領作業能夠運作順暢。

根據教育部規劃，5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，政府會在6月15日直接撥款入帳；若無法透過網路登錄或ATM領取的家長，待疫情趨緩後，以臨櫃方式領取。

符合孩童家庭防疫補貼補助資格條件者，自6月15日起，家長或監護人只要準備好孩童健保卡跟自己的金融卡，登入網站，輸入完身分證字號、孩童檢保卡帳號，還有監護人帳戶，就可以領取補助金。

▼1萬元「家庭防疫補貼」6/15起可領。（圖／教育部提供）

