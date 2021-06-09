BMI30↑不只重症率高！　感染醫曝：染疫後「康復狀況差」

▲李明政表示，肥胖者通常感染重症機會大，癒後狀況也差。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天公布增22例死亡個案，其中1名30多歲女性5月26日出現症狀，曾快篩陽性，PCR二採陰轉陽性確診，收治住院6天即死亡，指揮中心提到，該個案體重達90多公斤，為風險因素。振興醫院感染科主任李明政今（9日）表示，這類人通常感染重症機會大，預後狀況也差。

指揮中心發言人莊人祥說明，該個案本身肥胖，體重約90多公斤，沒有慢性病史，研判是「肥胖的高風險者」。李明政受訪指出，一般體重過重的人，只要有任何的感染通常都會導致不好的結果，尤其是BMI超過30，免疫系統相對差、血糖高，這類人感染重症機會大，預後狀況也會比較差。而李明政所提的「預後」是一個醫學名詞，指根據病人當前狀況來推估未來經過治療後可能的結果。

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減重醫師蕭捷健在臉書分享該名30多歲染疫死亡的個案，直言「真的不是在嚇大家」，減重也應是防疫重要的一部分。事實上，體重過重者會導致身體慢性發炎，進而使免疫系統無法好好運作，「病毒沒殺死，反而破壞太多正常的組織細胞。」2018年研究顯示，脂肪細胞所分泌的瘦素，會造成IL-6等身體發炎訊號增強，引發初期免疫過強。