台中紓困直擊！人太多她被勸「回家用網路辦」...氣炸轉頭就走

▲勞工網路紓困申請大塞車，去勞保局現場申辦又怕群聚，不知如何是好。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情衝擊各行各業，政府祭出各項紓困方案，不少勞工在家利用網路申請，但太多人一下湧入造成電腦卡卡，只好衝去勞動部台中勞保局現場申辦，但又怕群聚感染，不知如何是好，一名張小姐在門口受阻後氣得轉頭就走，勞保局表示，申請日至7月5日，不必急於一時，建議去戶政所申請自然人憑證，在家插卡馬上就可申請，不會塞車。

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新冠疫情進入三級警戒，全國餐飲、休閒業等都暫時停業，民眾沒有收入，哀鴻遍野，政府祭出自營工作者每月可領1萬元、連領3個月的紓困方案，不少勞工上網申請但都進不去，擔心申請不到，只好衝去勞保局現場申辦，但門口已有不少人排隊等待，又會有群聚風險。

一名張小姐說，她在家利用網路申請，完全進不去，打去工會好多次也沒人接，心想來勞保局或許能快一點，到了現場不但發現人很多，而且還被勞保局人員勸退「回家用網路辦」，她到處碰壁，氣得轉頭就走。

勞保局人員表示，今天是紓困方案申請第3天，民眾內心急著想領到錢的心情可以理解，但一下子全上網申辦當然會塞車，雖然來現場申辦也可以，但會進行人流管控，又會有群聚問題，所以還是建議民眾在家申辦，時間到7月5日，過幾天再辦，不必急於現在。

▲勞保局人員建議申請自然人憑證，申辦速度更快。（圖／記者鄧木卿攝）



勞保局人員還透露，如果網路一直卡卡上不去，可以去戶政事務所申請自然人憑證，拿到這張憑證卡片，回家插卡申請，一下子就完成了，完全不會塞車。

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