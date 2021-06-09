快訊／披薩大盜搶25萬先匯女友7萬　最愛洗劫達美樂關鍵原因曝

▲仇姓男子看中達美樂披薩店訓練員工不要冒險反抗，鎖定持刀行搶。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

原本擔任導遊的仇姓男子，疫情期間工作不順，上個月持刀闖入新北市新店區披薩店搶走25萬元，隨即繳卡費欠債，還匯款7萬元給大陸女友，專案小組調查仇男有10多次行搶紀錄，其中半數竟鎖定達美樂披薩店犯案，仇男解釋因為達美樂教育員工「生命重要」，較不會遇到反抗，台北地檢署9日依加重強盜罪起訴。

仇男(54歲)在5月31日上午，趁達王姓達美樂店長準備開店時，尾隨進入店內並亮出身攜帶的水果刀表明搶劫，拿走店內保險箱的25萬元後，用抹布擦拭門把等留有指紋的地方，接連搭乘計程車、捷運等各種交通工具，並多次變裝掩飾逃亡路徑。

隔天檢警循線逮到仇男時，他已經把錢拿去繳信用卡費、生活水電費和賭債，共10多萬元，另外匯款7萬元給大陸籍女友的台灣帳戶，仇男供稱，因為過去導遊生涯在大陸認識女友，後來因兩岸關係緊張，沒什麼機會再去見面，他嘗試從事清潔工作，又因疫情關係，收入不好才鋌而走險。

檢警調查仇震宇過去已有10多次強盜紀錄，受害店家半數都是達美樂，仇男解釋並非和店家結怨報復，而是因為達美樂是良心企業，對員工的教育訓練強調「生命重要」，遇到搶劫時不要冒險反抗，他為了避免衝突，所以選擇達美樂犯案。

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