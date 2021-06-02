「披薩大盜」專挑達美樂行搶　北院視訊裁定30萬交保

▲仇姓男子涉嫌持刀行搶達美樂披薩店，經法院審理後裁定30萬元交保。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

仇姓男子日前趁新北市新店區1間達美樂披薩店開店時，闖入行搶25萬元，然後搭計程車逃往台北市，期間變裝3次，警方隔天循線逮到人之後，赫然發現他先前已有10多次強盜紀錄，而且幾乎都鎖定達美樂下手，台北地檢署檢察官2日以遠距視訊後，將他聲請羈押，台北地院傍晚裁定30萬元交保，限制出境出海並限制住居。

警方表示，上月31日上午9時25分接獲報案，達美樂披薩店的王姓女店長為了要開店，提早至店內準備時，一名年約40歲灰色上衣男子，走進店內自稱與該店員工有行車糾紛，隨後關上自動店門並亮出刀械表明搶劫，王女從店內保險箱取出現金25萬元交給仇男，仇男得手後，用抹布擦拭門把等處的指紋，跳上計程車往台北市方向逃逸。

檢警成立專案小組，調閱監視器一路追蹤，1日在台北車站地下2樓逮到仇姓嫌犯，但他身上只剩下4萬元。檢警發現，仇男涉嫌1998年到2000年間曾組強盜集團，搶了10多起搶案，被害的幾乎都是達美樂披薩店，目前正釐清仇男犯案是否含有個人恩怨等動機。

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