　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「披薩大盜」專挑達美樂行搶　北院視訊裁定30萬交保

▲▼犯嫌落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲仇姓男子涉嫌持刀行搶達美樂披薩店，經法院審理後裁定30萬元交保。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

仇姓男子日前趁新北市新店區1間達美樂披薩店開店時，闖入行搶25萬元，然後搭計程車逃往台北市，期間變裝3次，警方隔天循線逮到人之後，赫然發現他先前已有10多次強盜紀錄，而且幾乎都鎖定達美樂下手，台北地檢署檢察官2日以遠距視訊後，將他聲請羈押，台北地院傍晚裁定30萬元交保，限制出境出海並限制住居。

警方表示，上月31日上午9時25分接獲報案，達美樂披薩店的王姓女店長為了要開店，提早至店內準備時，一名年約40歲灰色上衣男子，走進店內自稱與該店員工有行車糾紛，隨後關上自動店門並亮出刀械表明搶劫，王女從店內保險箱取出現金25萬元交給仇男，仇男得手後，用抹布擦拭門把等處的指紋，跳上計程車往台北市方向逃逸。

檢警成立專案小組，調閱監視器一路追蹤，1日在台北車站地下2樓逮到仇姓嫌犯，但他身上只剩下4萬元。檢警發現，仇男涉嫌1998年到2000年間曾組強盜集團，搶了10多起搶案，被害的幾乎都是達美樂披薩店，目前正釐清仇男犯案是否含有個人恩怨等動機。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

隨機殺人魔上訴求免死　與妻冷血對話曝「我好帥」肖想2、3年出獄

偷信用卡狂歡牛郎店　酒女辯「富商包養」媽媽桑打臉：她少這條件

斯文男被逼拿刀哀求：不要衝動　他PO網公審「此人性騷」下場曝

ET快訊
看完政府防疫民調　媒體人點名「該他上場了」：台灣的最後選項
蕭敬騰大陸打疫苗！　第1劑完成「身體狀況」曝光
一張圖秒看「打得到疫苗嗎」　2類還要再等！超過900萬人
朱學恒「花籃寫16字」啥意思？　苦苓翻譯嗆爆：小心雷劈
教育部也中鏢！首例員工染疫「接觸同住確診家人」
快訊／疫情間醫療暴力頻傳　蔡英文下重話了
快訊／台北國泰醫院「1急診醫確診」　疑幫病人插管遭傳染
砸百萬刊3大報廣告「人命重要」　竟是身家300億房產大亨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／全台35警確診！居家隔離77人　北市大安分局增2例

高雄揪最大聊天室！百坪廠房10人哈啦1把風　只認群聚死不認這事

張榮味出來了！雲林地檢署證實5／31假釋　張麗善：他受苦受委屈

「披薩大盜」專挑達美樂行搶　北院視訊裁定30萬交保

男男戀破局！他心碎吸毒…憤怒走去前任的家扔爆竹：一直騙我！

親綠寫手「認知作戰」疑自導自演　林瑋豐遭檢調約談後請回

男法官偷拍女法官電腦畫面　上訴沒附理由...法院限20天內補提

關注司法正義　民團選出李貴敏等4立委「優秀司法正義委員」

新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬

影／桃園小吃店關門傳出喧鬧聲　業者慘了！2女陪侍1男客被活逮

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

麵店防疫出奇招！錢幣全放鐵盤　下秒進烤箱...醫：70度可殺病毒

暖男見「路上未戴口罩」急遞一片　單車騎士錯愕接過戴上：謝謝你！

在家防疫！網紅推3種泡麵吃法　麻辣蒸蛋吸入大量湯汁口感超讚

高雄逆耳兒不聽勸「揪友打麻將」　6人群聚遭罰...爸嘆：就跟你說！

快訊／全台35警確診！居家隔離77人　北市大安分局增2例

高雄揪最大聊天室！百坪廠房10人哈啦1把風　只認群聚死不認這事

張榮味出來了！雲林地檢署證實5／31假釋　張麗善：他受苦受委屈

「披薩大盜」專挑達美樂行搶　北院視訊裁定30萬交保

男男戀破局！他心碎吸毒…憤怒走去前任的家扔爆竹：一直騙我！

親綠寫手「認知作戰」疑自導自演　林瑋豐遭檢調約談後請回

男法官偷拍女法官電腦畫面　上訴沒附理由...法院限20天內補提

關注司法正義　民團選出李貴敏等4立委「優秀司法正義委員」

新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬

影／桃園小吃店關門傳出喧鬧聲　業者慘了！2女陪侍1男客被活逮

台新金決定放手　彰銀：尊重股東決定！

快訊／全台35警確診！居家隔離77人　北市大安分局增2例

台南柳營住警器狂響示警　鐵皮屋火警無人傷亡

ØZI自爆「7歲就同框阿爆」　合作新歌尬五聲道　

疫期「除三害」　觀音樹林里蓮花池大黃鱔、甲魚…都回來了

男神王嘉爾「最新身份」破百萬轉發！　掰了FENDI形象大使更威

《火神》劉冠廷轉行當警察　受訓3個月「實彈射擊」來真的

反對揠「苗」助漲！民眾黨：讓國產疫苗有餘裕做好二、三期試驗

外送員月入8萬被家人勸「換正規工作」　過來人曝「2原因」

拿「酒精水球」丟無罩街友被罵爆！　網紅「還原現場」道歉了：表達方式太強烈

直擊高雄「無罩淫業」！超胸熱褲妹藏房內　火辣人與人連結

社會熱門新聞

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

男到院前亡快篩陽性　里長：PCR陰性已火化

九頭身D奶茶花女「神似藝人周曉涵」

聯醫仁愛院區確診者竟落跑　警未上銬監視

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝

用四盆花打趴一個黨！朱學恒再度開嗆

即／砸破仁愛醫院玻璃還落跑！　確診男萬華落網了

吳夢夢告贏老司機　無碼啪片有版權創首例

渣男撿屍朋友女友　害她不敢關燈睡

超誇張！新竹PUB進出54人次、酒店6男女開包廂

仁愛醫院確診男趁醫護不注意竟「搭捷運落跑」

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

東洋賓士自撞燒成廢鐵　駕駛嘆：200萬飛了

人妻如廁遭刺129刀！嫌判死+賠千萬：很抱歉

更多熱門

相關新聞

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網

搶過10幾間披薩店！新店「達美樂大盜」落網

新北市新店一間達美樂披薩店上個月31日遭搶，損失25萬，犯嫌拿著凶刀跟贓款跑去台北，期間變裝了3次，警方1日循線在北車地下2樓逮到人，其身上僅剩4萬餘元。據了解，犯嫌過去就曾搶過10多間披薩店的紀錄，目前警方正在製作筆錄了解作案動機。

台東增5個案都是林家小館餐宴延伸　一張圖曝關聯性

台東增5個案都是林家小館餐宴延伸　一張圖曝關聯性

2度全裸開視訊會議！加拿大議員講不聽　還中途小便

2度全裸開視訊會議！加拿大議員講不聽　還中途小便

居家辦公風水　助提升事業、財運

居家辦公風水　助提升事業、財運

遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感

遠距體育課視訊運動「少一味」　師憂：沒互動感

關鍵字：

強盜達美樂披薩視訊聲押交保

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0「中央+地方措施」懶人包

快訊／苗栗+12「京元電爆群聚」

快訊／再增12死！今增372本土、177校正回歸

正妹打疫苗「狂裸香肩露半球」網看傻

確診男砍3護理師　女兒道歉了

神明早警示疫情！宮廟求籤2年都同結果

快訊／侯友宜：長照工作者全快篩　造冊3.4萬住民及員工優先打疫苗

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

6／14若要降二級　醫曝得做好一件事：今確診會再降

疫情擴散！柯文哲預言：北市狀況「三週後會發生在全台灣」

紓困4.0補助擴大！蘇貞昌裁示2類人可領3萬紓困金

謝忻凌晨4點出門慢跑！目睹路人「脫罩抽菸」

下雨堅持放尿！阿金變土河馬燦笑

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

今公布549例本土！陳時中坦言：疫情沒有往下降

更多

最夯影音

更多
護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！

護師被砍、病患拔面罩嗆一起死　她狂砲轟：指揮中心只會報數！
工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

工人空曠處脫罩吃飯被民眾檢舉 他心疼：1張罰單2天工錢就沒了

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

68歲媽確診撥電話卻「無法說話」　肺部已塌陷...女兒爆哭生死道別

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

家人去海灘15歲少女「獨留飯店」　男子怪招撬開門！她1句話脫險

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

曹佑寧超狂加速逆轉接力賽！三度奪MVP　小刀跌倒仍拍手：我要打他屁股XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面