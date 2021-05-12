　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

▲▼開山刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北一名傳播妹向郭姓男友表示自己遭性侵，他竟夥同陳姓友人持開山刀砍傷鄒男。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名傳播妹向郭姓男友哭訴遭鄒男性侵，郭男憤而夥同陳男約鄒男到超商談判。過程中2人將預藏開山刀及辣椒水拿出，先以辣椒水噴灑鄒男再掏出開山刀作勢砍殺，2人再將人押到寺廟，郭男脅迫鄒男賠20萬及將身上金項鍊交出做擔保，鄒男因太過害怕只好到便利商店提1萬元交給郭男，順利脫身後向警局報案，士林地檢偵結依強盜將2人起訴。

李姓傳播妹於去年1月底被32歲鄒姓男子約到住處聊天，期間對她毛手毛腳，甚至遭性侵，李女深感噁心，但為了賺錢只能擠出笑容忍耐，並盡可能閃躲。事後李女跑去向33歲郭姓男友訴苦，郭男聽了火冒三丈決定教訓鄒男。

郭男找陳姓友人，於2月5日凌晨1點多將鄒男約到淡水區新市五路的超商談判，過程中取出預藏的刀械及辣椒水，逼使鄒男提領1萬元作為和解金，鄒男嚇到快尿褲子，只能乖乖照辦，脫身後立刻向警方報案。

▼郭男不滿女友遭侵犯與陳姓友人，2人各持1把開山刀脅迫鄒男付20萬當賠償。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼開山刀。（圖／記者陳雕文翻攝）

淡水警方獲報立即組成專案小組，調閱監視器及過濾相關資料，於2月5日深夜11點多持拘票分別到台北市光復南路及新北市三重區龍門、正義北路口拘捕郭、陳2嫌到案，全案警詢後依強盜罪嫌移送士林地檢偵辦。

偵查時2人坦承犯行，李女並出庭當證人，表示自己確實遭鄒男性侵，事後也有告訴郭姓男友。檢方並將1瓶辣椒水及2把開山刀扣案宣告沒收，將犯罪所得1萬元發還鄒男，全案依強盜罪將郭、陳2人提起公訴。

竹科媽媽入群高門檻引熱議　釣出護國神山工程師回應：條件不難

超渣光電博士周旋4女！結離婚各5次　她喜披婚紗見戶籍謄本嚇傻

29歲趙介佑擁嬌妻配3豪車！小弟入獄沒關係：你兒子哥來養　　

護髮同時乾髮

ET快訊
快訊／不要到學校！　陽明交大宣布「全校改採線上授課」
快訊／基隆重症婦進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列56人
快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜將視察錢櫃、星聚點
網狂酸「為何不升三級」　重症醫曝關鍵：衝擊太大
快訊／SOGO復興館今4點半「打烊消毒」
蘆洲獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚
今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看
新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

刑事局中打南北大肅槍　逮6煞+6改造手槍+46顆子彈

傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

販毒糾紛殺害外籍男　永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

快訊／北市信義區機車起火8輛燒毀　民宅冷氣室外機也遭殃

獨／報案「猜年紀」害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

碩士女全裸大鬧健身房　怒踹教練挨告...瘋狂行徑下場出爐！

心機男菲國寄8槍返台！密揪在台3友收貨　結果「無貨可收」完敗

刑事局中打南北大肅槍　逮6煞+6改造手槍+46顆子彈

傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

台積電前工程師加入「奇怪公司」賺外快　2天賺1萬2！這下糗爆了

販毒糾紛殺害外籍男　永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞

逆子23刀弒父還嗆「殺爸爸剛好而已」三字經辱檢　無期徒刑定讞

快訊／北市信義區機車起火8輛燒毀　民宅冷氣室外機也遭殃

獨／報案「猜年紀」害所長被嚴懲　正妹傻眼：警察熱情哪裡有錯

陳時中被問台股重挫　焦糖哥哥嗆記者：以後亂問一人送一針中國疫苗

伍佰憑演唱會專輯「入圍台語金曲歌王」！　主席親曝原因

台產「防疫保單」恐賠不完？　保險達人曝試算結果：要破產很困難

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

避免社區傳播　台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒停賣房：她沒住這

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

《多情》重頭戲江俊翰開車撞山壁！李又汝嚇到崩潰大哭

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

永大前董座涉內線　檢調13路搜索約談

五股17歲冷血少年殺人棄屍…5年後變「害羞早餐店員」

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

即／高雄某高中驚見男屍！晨運民眾驚恐目擊「脖子綁鐵鍊」

午夜牛郎涉暴力逼債　警臨檢驚見逆天長腿

快訊／78快速道斗南匝道自撞釀2死

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

多劈姦情被戳破　溫柔猛男現猙獰真面目

溪水乾枯見底「水鬼」是否蒸發？民俗專家解惑

小弟犯大忌　黑幫大哥考慮解散：敗在一線三小警員手上

高雄狂徒鐵鎚襲警　深夜被警逮捕

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

更多熱門

相關新聞

她不願分手當街割腕30刀　小13歲男友冷眼看她倒地

她不願分手當街割腕30刀　小13歲男友冷眼看她倒地

杭州臨安市5月9日驚傳一起當街割腕自殺案！一身穿長裙的女子當街自殘，往手臂連割30刀，幸虧被巡邏的輔警及時發現撿回一命。原來，39歲女子和26歲男子談戀愛。相處下來，男友認為年齡差距大，很多事情上意見不合，提出分手。女方為挽留男友，便在自己手腕上割了30多刀。

想提高戒菸門診業績　醫師聯手護理師造假被訴

想提高戒菸門診業績　醫師聯手護理師造假被訴

勢利媽對每任女友都有意見　他求助反被砲轟

勢利媽對每任女友都有意見　他求助反被砲轟

男蓋愛車樓！意外曝女友「超大頭燈」　

男蓋愛車樓！意外曝女友「超大頭燈」　

一毛錢都還没花到即落網

一毛錢都還没花到即落網

關鍵字：

強盜金項鍊女友傳播寺廟士林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面