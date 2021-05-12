傳播妹女友遭性侵　他持開山刀+辣椒水押人逼賠20萬

▲新北一名傳播妹向郭姓男友表示自己遭性侵，他竟夥同陳姓友人持開山刀砍傷鄒男。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北1名傳播妹向郭姓男友哭訴遭鄒男性侵，郭男憤而夥同陳男約鄒男到超商談判。過程中2人將預藏開山刀及辣椒水拿出，先以辣椒水噴灑鄒男再掏出開山刀作勢砍殺，2人再將人押到寺廟，郭男脅迫鄒男賠20萬及將身上金項鍊交出做擔保，鄒男因太過害怕只好到便利商店提1萬元交給郭男，順利脫身後向警局報案，士林地檢偵結依強盜將2人起訴。

李姓傳播妹於去年1月底被32歲鄒姓男子約到住處聊天，期間對她毛手毛腳，甚至遭性侵，李女深感噁心，但為了賺錢只能擠出笑容忍耐，並盡可能閃躲。事後李女跑去向33歲郭姓男友訴苦，郭男聽了火冒三丈決定教訓鄒男。

郭男找陳姓友人，於2月5日凌晨1點多將鄒男約到淡水區新市五路的超商談判，過程中取出預藏的刀械及辣椒水，逼使鄒男提領1萬元作為和解金，鄒男嚇到快尿褲子，只能乖乖照辦，脫身後立刻向警方報案。

▼郭男不滿女友遭侵犯與陳姓友人，2人各持1把開山刀脅迫鄒男付20萬當賠償。（圖／記者陳雕文翻攝）

淡水警方獲報立即組成專案小組，調閱監視器及過濾相關資料，於2月5日深夜11點多持拘票分別到台北市光復南路及新北市三重區龍門、正義北路口拘捕郭、陳2嫌到案，全案警詢後依強盜罪嫌移送士林地檢偵辦。

偵查時2人坦承犯行，李女並出庭當證人，表示自己確實遭鄒男性侵，事後也有告訴郭姓男友。檢方並將1瓶辣椒水及2把開山刀扣案宣告沒收，將犯罪所得1萬元發還鄒男，全案依強盜罪將郭、陳2人提起公訴。

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