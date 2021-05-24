女導遊沒團可接...當人頭帳戶挨告！律師喊冤：刑法不是處罰笨蛋

▲北市一名從事導遊的吳姓婦人，因受疫情影響沒了工作，為了生活費卻淪為詐欺犯。（圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台北報導

1名58歲吳女從事導遊業，因疫情衝擊沒團可接，加上年紀關係寄出履歷卻都石沉大海。偶然在網路上看到徵才啟事。對方稱僅需出租自己銀行帳戶不需有餘額，並以1本帳戶1天1100元代價出租。豈料對方是詐騙集團，更在3天內騙取50萬。士林地院依幫助詐欺取財罪，判處吳女2月徒刑、可易科罰金、緩刑3年。

吳女在去年2月時受疫情影響無團可接，在網路上看到徵才啟事，以通訊軟體LINE聯繫後，一名自稱是國泰綜合證券股份有限公司員工「李美惠」之人表示她經營合法營運公司，需租用帳戶供內部會員使用，甚至傳送營業事業登記證取信於吳女，吳女信以為真，並照對方指示寄送存摺及提款卡，並稱租金1本帳戶1天1100 元，10本一天11000元，且帳戶不需要有錢，只要將卡片和簿子寄到公司就能領取租金。並在同年5月9日晚上11時許，到超商寄2存摺、提款卡；又在2天後又寄出第3個銀行帳戶。

詐騙集團在收到提款卡及存摺後，就在同月12日打電話一名趙姓男子，並稱是監視器廠商老闆，有緊急狀況需借款，趙男並匯了3萬及9萬元到吳女帳戶，隨即車手並領光；又在同月13日，詐騙集團稱江姓男子外甥需現金，江男便匯15萬元；隔天14日又騙了呂姓男子，表示是呂男的朋友需現金，順利拿到23萬元，共得手50萬元。

庭上吳女矢口否認並稱「我也被騙了」，但3名被害人堅持提告！吳女辯護人稱，刑法是處罰壞人，不是處罰笨蛋，吳女是因為經濟條件不佳所迫，才一時無法看穿是詐騙集團所設下的陷阱，才會提供帳戶供使用。

但合議庭勘驗吳女與「李美惠」對話發現，吳女曾一再詢問對方「不會違法吧？」、「美女，我這樣不會犯法吧？我是老實人，不做違法的事情喔」、「美女妳好，想請教一下，我們這種人頭戶，會承擔什麼風險呢？」可知吳女確實有預見交付上開帳戶給對方，有遭對方騙取用以詐騙他人獲取財物或為其他犯罪工具之可能性，才會一再詢問對方。

最後考量江男、呂男匯款金額因未提領已歸還，而趙男也以分期付款方式達成和解，全案依幫助犯詐欺取財罪，判處2月徒刑，可易科罰金6萬元，緩刑3年可上訴。

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