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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄點名1450「識相點」　修理陳培哲對蔡英文傷害很大

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

中研院陳培哲閃辭疫苗審查委員，並點名最大的困難就是「來自總統蔡英文」，引發各界議論。對此，民進黨前立委沈富雄在政論節目上提醒，「1450要識相一點、收斂一點，對陳培哲攻擊的越厲害，對民進黨的傷害會越大，尤其是對總統蔡英文本人。」

陳培哲辭去疫苗審查委員後，有學者接受媒體採訪批評他此舉是陷其他委員於不義；此外，陳培哲的經歷還被發現，在上海一間藥廠擔任科學顧問，引起了許多關注。

對此，沈富雄在《少康戰情室》特別點名，「1450要識相一點、要收斂一點，對陳培哲的攻擊越厲害，對民進黨、蔡政府的傷害越大，尤其對總統本人的傷害會更大」，他強調， 這個人是你修理不了的，這個人你修理，反過來的反作用力 ，受傷的會是你跟你的老闆。

前立委郭正亮也指出，陳培哲是B型肝癌疫苗主推手之一，據了解，他的學術聲望很高，做人個性很剛直，不惜得罪人，常常講一些很直的話，有學生透露，陳培哲幫助提高學校研究水平，有些話大家不好意思點破，他協助幫大家點破，學生都很感激他。

郭正亮說，醫界的人大概基本上對陳培哲很尊敬，有不同意見大家可以討論，但這些事演變到後來太政治了，而且網路上有很多1450在圍剿他，我覺得這非常不必要，甚至會引起反感。

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