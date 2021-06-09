端午連假倒數3天！台鐵、高鐵、客運「載客率」曝光

▲台鐵控制端午連假載客量，以達防疫效果。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，指揮中心呼籲不要返鄉，避免病毒傳染機會，台鐵、高鐵祭出配套措施，退票率也不斷提高。其中疏運期間平均乘載率高鐵約5.7％、台鐵約4.33％，另外國道客運預售票僅4950張，退訂率約57.7％。

高鐵於今(2021)年端午疏運期間(6/11~6/15)實施全車對號座、調減班次並執行擴大類梅花座以配合防疫後，共開行464班次列車。

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高鐵表示，為配合防疫政策，各車次乘載率均不超過2成，透過減載措施執行與旅客自發性退票，截至今(9)日上午，疏運期間平均乘載率已降至5.7%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦已低於20%。

高鐵指出，第三級警戒期間內，退票免收手續費，同時加強列車、車站清潔消毒，以維護旅客健康安全。

▲台鐵高鐵全面實施實聯制，民眾要進入搭車都需要掃碼或是填寫資料才能進入。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局表示，端午假期期間(6/11-6/15，5天)經旅客持續自發性退票，統計至昨（8）日上午，疏運期間平均乘載率已降至4.33％，其中放假前夕（6/11）及收假日（6/14）亦降至約7％。目前訂位旅客仍持續退票中。

目前台鐵也已停止發售售票率超過2成班次的車票，並持續觀察退票情形，必要時會將這幾班車改用座位數較多之大編組車廂，或於附近時段加開列車，協助引導旅客改乘，以分散旅客人潮。

▲端午連假期間雙鐵列車載客率均低於兩成。（圖／記者湯興漢攝）

而公路總局表示，有關端午連假期間(6/11~6/14)國道客運預售情形，4日仍有售出11704張，7日則剩下4950張，減少幅度為57.7％。為減少人員流動，每逢連假就推出的客運85折優惠票價方案，公路總局也已經緊急喊卡，呼籲民眾遵守防疫規定。