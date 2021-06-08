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「中研院士自主性會越來越高」　蔡英文曾鼓勵提建言、推台灣一把

▲▼蔡英文、陳建仁2016年宴請中研院院士。（圖／總統府提供）

▲蔡英文、陳建仁2016年宴請中研院院士。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查員，直指該委員會無法維持獨立和專業，並將矛頭指向總統蔡英文。然而，蔡英文2016年7月4日宴請中央研究院全體院士時曾表示，中研院院士的自主性只會越來越高，深盼中研院能在台灣困難的時刻中，推台灣一把。

當年，蔡英文和時任副總統的陳建仁宴請中央研究院第32次院士會議全體院士伉儷，除肯定當時新任院長廖俊智的學者風範，也期勉中研院能在台灣困難的時刻中，推台灣一把，為台灣的年輕人開創一番新的格局。

▲▼中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

▲中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

蔡英文致詞時表示，長期以來，中研院一方面從事最基礎、最根本的研究，另一方面，也結合時代的需求，應用最新的研究成果，引領社會不斷進步，前院長李遠哲曾說「中研院要走入社會，應該反映整個社會的情況」，就好比台灣要推動創新研發產業，中研院就是跑在最前面，建立制度的領頭羊。

蔡英文指出，中研院正在推動內部的體制改革，並與學界、業界，研擬創新研發所需要的法治建設，希望加速台灣產業的升級轉型，由此可見，與時俱進是中研院非常重要的特質，這也是為何中研院總是可以為台灣社會，在關鍵的時刻中，指出適當的發展方向。

蔡英文提到，中研院過去曾針對許多重要議題提出政策建議書，這些建言都是政府施政非常好的參考，希望未來中研院也能夠持續因應趨勢，提出更多的建言，讓中研院的學術研究，不只造福台灣社會，更能造福全人類。

蔡英文強調，學術自由不會走回頭路，中研院院士的自主性只會越來越高，深盼中研院能夠在台灣困難的時刻中，推台灣一把，因為學術不只是專業的力量，更可以是改變的力量，不論是透過基礎研究、討論批判、或者直接參與政策規劃，學術都能夠影響台灣發展。

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