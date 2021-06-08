科技廠爆群聚感染　苗栗縣竟勒令「移工禁外出」遭質疑違法

▲京元電子竹南廠。（圖／記者黃孟珍攝）

記者陳家祥／台北報導

苗栗縣近來連續發生多起科技廠移工確診案例，縣長徐耀昌8日在臉書發文「移工禁止外出，警方加強稽查」，引起各界熱烈討論。對此，民眾黨立委賴香伶表示，中央或地方政府面對嚴峻疫情發展，發布防疫措施行的命令時仍要符合法律規定，「呼籲苗栗縣政府收回沒有法源依據的移工禁止外出命令」。

苗栗縣已京元電等3科技廠爆發移工群聚感染，引發外界關注。苗栗縣長徐耀昌7日於臉書發文，稱苗栗爆發移工群聚感染，移工確診數量超過半數，為防止疫情擴散，全縣移工自即日起除上下班期間停止外出，生活所需用品統一由宿舍管理人員或專責人員負責採買，上下班由事業單位或仲介公司負責接送，縣府也責成苗栗縣警局以及各分局加強巡查，若查獲將開罰企業主或是仲介公司。

▲苗栗縣長徐耀昌宣布「移工禁止外出」，遭立委賴香伶質疑違法。（圖／取自徐耀昌臉書）



賴香伶指出，苗栗縣內有未遭隔離的移工，遭縣府以違反規定外出查處違規21件，苗栗縣政府勞工及青年發展處更表示，可依就業服務法，對雇主或委託仲介公司管理人裁處6萬元到30萬元罰鍰。

賴香伶指出，勞動部於6月4日修訂的〈因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項〉並沒有提及發布或授權地方主管機關禁止合法健康之移工外出的強制規定，苗栗縣警方取締外出移工的舉動提出質疑。

▲立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，中央疫情指揮中心在今日記者會上談到苗栗縣頒布的移工禁出命令說明「目前是全國三級狀況，移工也是比照接受管制，非必要不外出」，然而，苗栗縣政府至今仍未收回移工禁止外出命令。

賴香伶表示，苗栗縣政府可就勞動部的指引積極輔導查核雇主或仲介公司在移工管理上落實防疫措施，才能真正以最低行政成本，維持三級警戒管制的防疫效果，並非以無法律授權之行政命令來限制轄內生活的民眾

賴香伶再次呼籲，苗栗縣政府應多跟中央疫情指揮中心即時、完整、有效的溝通，收回沒有法源依據的取締與禁止移工外出命令，逾越法律而對雇主、仲介開罰更已違依法行政的職權。

▼京元電竹南廠、消毒。（圖／京元電提供）