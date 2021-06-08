台南端午返鄉車票退票獎勵金放寬認定　王銘德：只要台南以外縣市就可申請

▲台南市交通局局長王銘德表示，為鼓勵旅外市民不要返鄉與家人團聚慶端午，台南市政府放寬「端午返鄉車票退票獎勵金」申請條件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為減少旅外市民返鄉慶端午造成疫情擴散，台南市政府再加碼放寬「端午返鄉車票退票獎勵金」200元申請發放條件，適用範圍擴大到「以台南市以外地區為起點」，同時讓原計劃利用「嘉義高鐵站返鄉的市民」，也可以共同支持退票活動，同心抗疫。

交通局局長王銘德表示，為鼓勵旅外市民不要返鄉與家人團聚慶端午，台南市政府放寬「端午返鄉車票退票獎勵金」申請條件，只要符合（1）6月5日前訂購台鐵、高鐵、國道客運預售票並已付款者、（2）預售票搭乘日為6月11日至14日，以台南市以外地區為起點、以台南境內為迄點的返鄉車票、（3）從6月6日起辦理台鐵、高鐵、國道客運預售票退票，並保留相關憑證等3個要件，均能向台南市政府申請退票獎勵金200元。其中，如以「高鐵嘉義站為迄點者」，得檢附個人或親友戶籍地在台南市境內的資料佐證，亦可申請。

這次獎勵金申請方式有2種：1、網路與郵寄申請，交通局將於市府一站式整合服務平台設計網頁，預計一周後完成，民眾可上網申請，或下載填寫後，檢附證明文件郵寄至台南市政府交通局；2、現場申請：2021年8月1日起至2021年12月31日止的上班期間，向台南市各區公所申請，相關申請文件，交通局將儘速研擬後公布。

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