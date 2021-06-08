新聞處員工「被接觸」PCR一採陰　黃偉哲疾呼不要返鄉

▲台南市長黃偉哲8日特地說明指出，他自己與攝影官皆保持安全距離，且該同仁採檢報告為陰性，大家不必過度恐慌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關桃園一確診個案之家人為台南市政府新聞處員工一事，引起外界關注，台南市長黃偉哲8日特地說明指出，他自己與攝影官皆保持安全距離，且該同仁採檢報告為陰性，大家不必過度恐慌。



台南市長黃偉哲表示，平常跟攝影官的接觸就是只有攝影的關係，照相不可能太近，至少都有3公尺以上的距離，基本上都是安全的情況，更何況該同仁PCR採檢報告是陰性，所以請大家不用過度擔心。



黃偉哲表示，這就是為何在這段敏感時間，不斷呼籲大家減少移動的原因，尤其正值疫情高峰期，南來北往容易不小心造成感染，請民眾還是宅在家比較好，就像戒嚴時期的「小心匪諜就在你的身邊」，現在是「小心病毒就在你的身邊」，任意的流動可能會造成不明感染，希望接下來的端午假期，大家都小心為宜。

據了解，該名負責新聞攝影的員工，其胞弟確診，且曾於上週回台南，與該員工有接觸，該員工平日負責市長黃偉哲的行程活動之攝影工作，與媒體也有接觸互動，7日一早就通知離開辦公室前往篩檢及居家隔離，7日的行程也交由其他同事。惟消息傳出引起市府員工與媒體議論擔心。

依防疫SOP，雖該攝影人員PCR為陰性，但因也有可能陰轉陽，在進行居家隔離結束前，須再進行二採，如仍是陰性才會真正解除隔離。

台南市衛生局指出，有關桃園一確診個案之家人為台南市政府新聞處員工，經查該確診個案於6月7日確診，由於案曾於5月28到30日返台南居住，其同住4位家人台南市衛生局已於第一時間協助採檢且報告結果為陰性。

黃偉哲再次呼籲市民，端午期間若有北上，或是有親朋好友從北部南下的計畫，建議去退票，會有獎勵金；如果有北部南下到台南的朋友，建議宅在家，或是去做個快篩，自己心安家人也心安。

「Chloe香水」，3款可選