這波本土累計破萬人染疫！60歲以上患者「有1259人」是重症

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土新冠肺炎確診已突破1萬例，根據中央流行疫情指揮中心統計，在4/20之後確診個案共10,399例，總共有1821人是嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，年齡大於60歲的患者有3766人，其中重症有1259例。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，4/20後確診個案共10399例，依WHO嚴重度分類，1821人為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，佔17.5%，而年齡大於60歲的患者有3766位，其中有計1259例是重症，佔33.4%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，指揮中心公布國內新增219例確定病例，均為本土個案，以新北市123例最多，其次為臺北市54例，今天也新增22例死亡。

今日新增219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。

而今日新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。