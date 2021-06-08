快訊／全民普發1萬？　蘇貞昌：有些人不需要領！

▲行政院長蘇貞昌 。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（8日）將前往立法院，針對紓困4.0特別預算進行報告並備質詢。針對國民黨主張仿效美國、日本全民發現金1萬，行政院長蘇貞昌在備詢時回應，這個作法會造成「有些不需要的人領到，有些更需要的人領得不夠」。

國民黨認為，傳統的職業認定以及收入檢附方式，已經無法因應時代的變遷，用傳統的排富思維或是制式化的排富定義，恐怕會掛一漏萬，建議蔡政府仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」。國民黨立委鄭麗文在質詢時，呼籲蘇貞昌盡快研議，認真思考。

對此，蘇貞昌回應，全台2351萬人，1人1萬就要2351億，追加的4200億中，預算書已編列2600億，僅剩不到1600億，「我們發給最需要的人」；他進一步說明，若普發現金，會造成有些不需要的人領到，有些更需要的人領得不夠。

根據行政院統計，中低收入戶、弱勢民眾生活補助加發的4500元，共計已發放80萬7千多人；未有任何保險的臨時工、攤商等急難紓困，共計已發放30萬9千多人；無一定雇主的自營作業者生活補貼共計已發放100萬4千多人；視障按摩師共計已發放2,345人。

計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，共計已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；各部會紓困共計已發放555億7,224萬元，共計361萬人受惠。