彰化這個家則匡列100多人已知11確診　阿嬤跟溪湖娘家有聚會

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天新增2名居家隔離中的本土確診個案，來自同一個大家族聚會，足跡跨越4鄉鎮，匡列100多名接觸者，已有11人確診，比例高達1/10，縣長王惠美坦言，仍不可鬆懈，尤其面對即將到來的端午節，一再重申鄉親務必減少群聚接觸，更直言「今年重聚拜祖先，明年換你當祖先」。

▲彰化大家族聚會共餐傳播鏈。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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衛生局長葉彥伯對今天的確診案例分析，這是來自大家族聚會共餐，與溪湖鎮湳底社區同樣具有地緣關係，平時一家人回家與阿公阿嬤共餐，13名家屬其中9人同住在一起，今天2名個案是護理師媳婦與兒子回阿嬤家吃飯，5月21日發病，但因為早已被隔離，6月6日無症狀採檢CT值31；另外1名是10餘歲的孫子，6月6日發病採檢CT值17，2人都是居家隔離中的個案，並不會增加社區風險。

葉彥伯強調，阿公阿嬤的CT值較高，由於阿嬤跟溪湖娘家有聚會，不排除與之前溪湖湳底社區有群聚傳播鏈，但通常第一個個案不見得是第一個帶原，還需要進一步調查足跡才能認定，所以將2人列感染源待查。

▲彰化今天２例確診。（圖／記者唐詠絮攝）

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