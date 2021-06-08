盼讓「第一線殯葬人員」打疫苗　洪健益：北市殯葬處50人都接種了！





▲台北市議員洪健益。（圖／台北市議員洪健益提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，目前醫院AZ疫苗存量還有6900劑，可看出有些醫院內的醫護人員還在觀望，若醫院手中的疫苗無人願意施打，應該要繳回讓願意施打的人進行施打。台北市議員洪健益8日接獲殯葬業人員陳情，對方接到在家往生的染疫遺體，卻買不到防護衣，希望北市重新檢視一下疫苗優先施打對象。

洪健益8日指出，有從事殯葬從業人員的陳情，接到在家往生的染疫遺體，警察不敢到場，醫生用視訊開死證，他們只得協助家屬把手續辦好、陪同遺體火化，卻沒有資格施打疫苗，且甚至出現買不到防護衣等狀況，公司只能幫接體專員買保險。

洪健益表示，台北市政府8日發文給台北市殯葬業者公會稱，如果在處理確診遺體的同時，請自行做好防護措施，並沒有給予優先施打疫苗機會。

洪健益提及，處理確診遺體、人生最後一個階段，北市殯葬處從事同樣性質工作、染疫風險相當高的50幾名同仁，已經優先施打疫苗，可是同為第一線的殯葬業人員卻無法施打，「難道他們不會染疫嗎？希望北市列入考量。」

洪健益認為，如果疫苗的數量上有衝突，或是有疑慮缺乏不夠，可以針對北市殯葬公會每一個會員代表一人施打、處理遺體的第一線人員施打即可，相信可以減少疫苗的負擔，希望北市府三思而後行，保護第一線人員，「他們畢竟是我們默默的無名英雄。」