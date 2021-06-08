「居家快篩」挨批被動　陳時中怒槓邱顯智「它不進來我要審什麼」

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心擬開放讓民眾自行快篩。時代力量立委邱顯智8日質疑政府態度被動，竟等待廠商主動申請，對此，衛福部長陳時中解釋，目前現有國產快篩試劑均為專業使用，但邱顯智不斷追問，向來態度客氣的陳時中最後也罕見動怒表示，「它要進來啊！它不進來我要審什麼！」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



邱顯智說，找出潛在感染者、阻斷感染鏈是第一要務，企業或個人的自主定期篩檢是國際上普片趨勢，國外甚至有推出「快篩包」送到家。邱顯智質疑，外國目前也有使用台灣生產的快篩試劑，何以構成問題？陳時中說，目前台灣沒有藥商申請進口，至於國產則是沒有推出居家使用的，都是專家使用。

陳時中強調，不是願意與否的問題，而是沒有廠商申請，所以請食藥署告訴廠商，鼓勵趕快申請進口。但邱顯智仍質疑，現在是緊急狀況，怎麼會還要廠商來申請？政府要主動，怎麼會是被動等待？

對此，陳時中態度強硬，罕見動怒表示，「它要進來啊！它不進來我要審什麼？」現在就是鼓勵廠商趕快申請進口，如果國產有可以用的東西當然會同意。

對於邱顯智與陳時中爭論不下，蘇貞昌也表示，「我聽都聽得懂，快篩試劑有區分自用與專業用，台灣現有的是專業用，沒有自用的」，因此才會鼓勵廠商申請進口。

但邱顯智仍無法接受陳時中、蘇貞昌的說法，認為陳身為指揮官權力比院長還大，應該要行使權利。最後兩人各說各話，沒有結論。