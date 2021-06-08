快訊／郭台銘捐疫苗！陳時中：已發電訊給BNT　準備跟嬌生開會

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算 。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘擬購買BNT新冠疫苗，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，目前還缺原廠授權文件，會全力協助。陳時中6日進一步在立法院接受國民黨立委鄭麗文質詢時透露，關於鴻海創辦人郭台銘捐疫苗一事，已經直接發電訊問BNT疫苗，希望能夠順利，所以先把EUA（緊急授權）準備好，至於佛光山捐贈疫苗，已準備直接跟嬌生要開會。

近期不少熱心的民間人士和企業都盼協助台灣取得國際疫苗，鴻海及永齡基金會共同規劃採購500萬劑BNT疫苗，佛光山則規劃協助進口最多50萬劑J&J疫苗，另孫文學校總校長張亞中則欲捐助500萬劑BNT疫苗、500萬劑國藥疫苗。

針對郭台銘購買疫苗一事，陳時中6日在記者會中說明，未來相關文件辦理過程，可能有些事項需政府同意，希望有機會安排三方或雙方視訊會議，避免文件來來去去的麻煩。

行政院長蘇貞昌8日將前往立法院，針對紓困4.0特別預算進行報告並備質詢，陳時中進一步透露，已經直接發電訊問BNT疫苗，希望能夠順利，所以先把EUA（緊急授權）準備好，並準備直接跟嬌生要開會。

針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢，行政院的書面報告指出，有關疫苗取得部分，國外採購部分，目前共約2000萬劑，目前台灣共取得211萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，已做好大規模施打準備。

書面報告指出，在疫苗取得方面，國外採購部分，今年初已簽署包含全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）共計約2000萬劑疫苗；國內採購部分，已於5月底與國內兩家生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約。

目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗，將從明日起開始施打。上週五（4日）來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在本週五（11日）完成檢驗封緘後開始配撥施打，另美國政府特別在6日由跨黨派議員來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。