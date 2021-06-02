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高端疫苗連吞3根跌停板　趙少康有話對蔡英文說

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

衛福部上周宣布採購未通過二期驗證的國產高端疫苗500萬劑，引發外界質疑「炒股」，高端疫苗股票因此連3天跌停鎖死。中廣董事長趙少康今（2日）表示，政府炒作高端疫苗確實有脈絡可循，蔡英文不但沒有釋疑，更像是公開串證，他呼籲蔡英文應該公開在記者會上，保證自己及身邊親友、部屬都沒有炒作。

趙少康表示，當天蔡英文為什麼會出來開記者會，他認為主要因為兩點，第一，是鴻海創辦人郭台銘與佛光會要出來捐疫苗，卻被中央疫情指揮中心阻擋，導致民怨沸騰，讓蔡英文壓力大。

第二點，他是全台最早質疑蔡英文與高端疫苗關係的人，因為蔡英文自己跑到高端疫苗兩次，還說7月就要打高端疫苗，讓高端疫苗連續3天漲停板，因此他當時就質疑，蔡英文涉嫌炒作高端疫苗的股價。

趙少康質疑，這整件事有脈絡可循，先是衛福部出來說，將來蔡英文第一次打疫苗要讓國產疫苗，一心一意就是想護高端疫苗，且蔡英文還說，7月就要打到國產疫苗，但當時連第二期都還沒解盲？蔡英文是怎麼知道的？

趙少康進一步指出，現在連前副總統陳建仁出來背書，說他們夫妻已施打高端疫苗，且沒有副作用，但陳建仁是中央研究院的特聘研究員，一個月領了國家幾10萬薪水，可以這樣？陳建仁怎麼知道自己打的是安慰劑還是疫苗？如果打的只是安慰劑，當然不會有作用？何況陳建仁施打了什麼，都不該出來公開講。

趙少康也批評，衛福部長陳時中公開說，高端疫苗二期試驗結束，三期實驗不做，就可以緊急使用，還說國外都是這樣，「講這種話多壞阿」，國外的疫苗只是三期實驗還未結束，且有發表到國際期刊，陳時中卻說得好像國外疫苗只做到二期，但事實並不是這樣。

趙少康表示，蔡英文應該公開在記者會上，保證自己及身邊親友、部屬都沒有炒作，並要求金管會、檢調單位、廉政署徹查，但蔡英文並沒有做這樣的表示，還直接說沒人炒股，這樣檢察官敢去查嗎？所以蔡英文的不但沒有釋疑，更像是公開串證，而八大公股行庫進場炒底高端疫苗，這不是護盤是什麼，這當然是在拉抬股價。

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