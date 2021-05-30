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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民間買疫苗陳時中設2條件　趙少康：他不做還不准別人做

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，地方政府、企業、民間團體紛紛表態願捐贈國際疫苗，但疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗採購須由政府與原廠簽約，並由中央統籌分配。對此，中廣董事長趙少康批評，「他不但不做，還不准別人做」。

趙少康表示，陳時中說超前部署1年4個月，但疫情真的來了，1個禮拜就破功，缺這個、缺那個，什麼都缺，除了吹牛，什麼也沒做，台灣還因此被時代雜誌譏笑成「全世界最會吹牛的防疫」，「他不但不做，還不准別人做」，不准彰化縣普篩、不准機關學校公司自行快篩、不准金門嚴守機場關卡、不准南投縣自購疫苗、不准大陸捐疫苗，看來也打算不准郭台銘捐贈BNT疫苗，不准佛光會捐贈嬌生疫苗，不過看來疫苗不難買，只有總統蔡英文、陳時中買不到。

趙少康指出，蔡政府一心想護航高端疫苗，這種不做三期人體試驗、不會被WHO認證、不能憑藉國際旅遊的疫苗，在台灣沒疫情的時候，反正打不打沒差別，重組蛋白疫苗副作用小，就當打了維他命，大家就不跟你計較，高端股價被炒作漲了10倍、賺了100億，是人家有本事，但現在疫情嚴重，放著那麼多國際大廠牌不積極爭取進口，非要拖到7月底逼迫國人打沒走完研發全程的高端疫苗，任何有理性的人都不會接受，就算民進黨再怎麼煽動意識形態，人還是珍惜自己生命的，會被迷惑的人不會多，蔡英文、前副總統陳建仁很積極的替高端宣傳背書，蔡英文揚言非高端疫苗不打，陳建仁身先士卒說他們夫妻打了高端第二期人體實驗疫苗沒副作用。

趙少康認為，陳建仁身為中研院士、美國國家科學院外籍院士，會不淸楚新冠疫苗必須經過完整的三期人體臨床實驗嗎？高端疫苗二期臨床試驗召集總主持人、前衛福部部長林奏延已公開表示，不會進行三期臨床實驗，因為做第三期要找3萬人，每人要花費2萬美金，陳建仁怎麼敢把沒有完整三期臨床實驗的高端疫苗讓民眾施打？學術良心何在？蔡英文、陳建仁、陳時中，真的是很努力替高端疫苗宣傳，但疫苗政策應以防止國人染疫為主要目標，次要目標才是附帶培養國產能力，現在蔡英文、陳時中把主要跟次要目標搞反，日本、韓國都是早就下重本花大錢買國際大廠疫苗，但要求以後技轉給國內生產，台灣跟日、韓官員的遠見、智慧高下立判。

趙少康提到，台灣人民努力抗疫，只求陳時中守好唯一的關口桃園機場，機場守好，台灣就安全，結果陳時中連一個桃園機場都守不住，連串放寬機組員的隔離，從14天到7+7到5+9到3+11天，3天的居家隔離，染疫者還在潛伏期怎麼可能測出陽性？不是跟完全不隔離一樣？結果搞出一個這麼大的破口，整個台灣付出多麼大的成本？星期五在立法院，陳時中居然跟立委說放寬「3+11」的決策會議是副指揮官陳宗彥當主席決定的，陳宗彥也唾面自乾顧左右而言他，不敢否認，結果被踢爆，決策根本是陳時中4月13日CDC的會議拍板決定。

趙少康說，真相曝光，陳時中發現不能再狡賴下去，只好在記者會公開承認陳宗彥沒有參加決策會議，「天啊，這麼大的事情，陳時中居然膽敢公然向立委說謊，試圖擺脫自己縱放病毒的責任，光憑欺騙國會這一項罪名，他就應該下台，在美國還要被追訴判刑。而且爭功諉過，推託責任給副手，實在很丟臉」，陳時中不下台，蔡英文要負責，蔡英文說支持陳時中，要做陳時中的督軍，受政治利益及意識形態的綑綁，根本沒把防疫及人命放在最優先。蔡英文怎麼對得起投票給她的選民，「陳時中不下台，疫情不會好」。

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