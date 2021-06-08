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日本禮讓訂單！「80座負壓隔離艙」陸續抵台　王必勝宣布好消息

▲負壓隔離艙。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

▲負壓隔離艙。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長王必勝，凌晨於臉書宣布好消息，日前在企業的捐贈協助下，向日本日立公司採購80座負壓隔離艙，更在日方的禮讓下，首批10座負壓隔離艙將於今日抵台，目前已調查各醫院需求情況，會視疫情緊急狀況陸續安裝。

「在此要跟大家分享一個好消息。」王必勝深夜在臉書提到，這波疫情之下，很多企業感念醫療人員辛苦抗疫，於是聯絡中央疫情指揮中心，要捐贈物資表達心意。

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經過指揮中心的討論探訪，決定由企業採購日本日立公司生產的「負壓隔離艙」，贈與衛福部轉交各急救責任醫院使用。

王必勝說，「這個負壓隔離艙非常適合在急診或加護病房使用，室內室外皆可、排氣HEPA完全消毒、有前室、可移位拆裝儲存...等特性。數月前，部桃獲贈一台於急診室外使用，氣密負壓功能完善，用於確診或疑似病人的緊急處置、暫留、轉出轉入空間，可避免病毒攻入急診室和醫院，保護院內病人、保護醫護同仁，也保護疫情之下珍貴的醫療資源。」

他還提到，「經過我與代理商及原廠交涉，日本原廠鑑於台灣疫情嚴峻，協調將日本一些醫院的訂單先給我們；運輸部份，華航也主動且無償協助。真是感謝！」

王必勝也指出，預計近日內可將零件運回台灣，在各醫院進行組裝，「而指揮中心也已調查需求狀況，各大醫院意願很高，我們會依疫情緊急狀況陸續安裝。」

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