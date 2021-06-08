三級警戒延至6／28　宗教場所不得進入、暫停公祭

▲三級防疫延長，內政部規定，各地宗教場所暫不進入。（圖／記者吳杰澄攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院7日宣布全國疫情警戒第三級延至28日。內政部8日表示，為防堵疫情擴散，也延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭到28日。

內政部指出，配合全國疫情警戒第三級延至28日，在實體宗教集會活動部分，仍暫停辦理（線上直播不在此限）；宗教場所部分，寺廟、教會（堂）等宗教場所亦暫停開放民眾進入；辦理線上直播的工作人員，或民眾在寺廟、教會(堂)外的廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱時，仍須遵守「室內5人、室外10人」的人數限制，以及落實實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食、保持社交距離、加強清潔消毒及各項防疫措施，且不得提供擲筊、抽籤等會傳接之祭祀祀品。

內政部提到，殯葬方面，繼續暫停公祭，喪家及業者辦理家祭時，務必做好防疫措施，避免群聚感染，各地方政府已積極強化殯葬設施的人流管制、總量管制、動線規劃等措施，骨灰（骸）存放設施僅限進塔、遷出的案件，不開放民眾進塔祭拜；並落實實聯制、量體溫、保持社交距離、全程佩戴口罩、禁止飲食，及環境消毒，請民眾配合相關措施，以確保自身及他人安全。

內政部表示，民眾只要使用自然人憑證，即可在家申辦多項戶政、地政業務，人民團體亦可透過系統直接線上報送理監事會議通知及紀錄，可儘量避免不必要的移動，共同為防疫努力。

另外，對於端午連假即將到來，內政部長徐國勇呼籲，為了避免疫情擴散，端午連假請民眾避免返鄉，減少跨區移動，用電話也可以關心家人，不僅保護最愛的家人朋友，也疼惜辛苦的第一線醫護警消人員，守護彼此健康安全，提醒民眾防疫千萬不能鬆懈。