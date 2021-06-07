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停課到暑假！新北高中職以下「取消實體期末考」、畢業證書送到家

記者楊蕓／新北報導

行政院7日宣布延長全台三級警戒，停課延長至暑假，新北市教育局表示，除了高中職以下取消到校實體期末考，暑期育樂營停止辦理外，各項升學及甄選期程都往後延。

▲▼新北市停課不停學實施第三天，上線學習塞車卡頓的狀況已明顯好轉，一早上課時間一到兩名國中小學生就一同上線學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市實施停課不停學。（資料照／記者湯興漢攝）

教育局表示，近期各校辦理線上畢業典禮，應遵守各項防疫措施及人員低度活動原則，精簡現場工作人員人力；畢業證書及獎項獎品發放，待疫情趨緩後再行通知學生領回或配送至畢業生家中，現場領取則需規劃專區並實施畢業生分流到校簽領。

教育局指出，國中教育會考成績網路查詢時間延後至6月11日，新北公立高中優先免試入學報名延至6月9至15日中午；基北區免試入學期程調整為7月6日報名截止，13日放榜，15日報到；特色招生考試分發入學日程為6月23至25日報名，27日測驗。

至於各階段別教育人員甄選，幼兒園教保員甄選初試延至7月14日、複試8月7日，契約進用廚工、職員、護理師甄選日期延至8月7日。教師甄選部分，預計國小初試7月19日、複試8月6日；國中初試7月24日、複試8月7日；高中複試7月7日。

教育局表示，補習班及課後照顧中心（安親班）如經消費者同意，可改以線上學習方式調整課程，或依退費標準予以退費。各終身學習機構得依比例辦理退費或辦理線上補課。

另外，目前每日約1千名學生因家中無法照顧仍需到校接受基本照顧，教育局表示，除持續推動也繼續撥付弱勢學童早午餐補助，並提供有急難學生至便利超商和八方雲集「加倍取餐」及「餐食外帶」服務。6月7日起，家庭教育諮詢專線(412-8185)增加為2線，協助穩定家庭關係並調適心理壓力，期望孩子能獲得妥善照顧。

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