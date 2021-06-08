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館長辦范雲3+11「究責」投票　2.7萬人按怒4千留言戰翻

館長舉辦投票「究責」范雲3+11。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同

記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢先前曾在臉書舉辦投票，要大家表達對於台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的防疫表現是否滿意，7日晚間他再度舉辦投票活動，主題直指民進黨立委范雲與3+11防疫措施，沒想到短短10個小時就引來2.7萬網友表示無法接受，更有超過4000則留言激烈討論。

館長在PO文中提到，這次的投票主要想知道大家對范雲3+11造成台灣目前疫情慘況，以及指揮中心沒有開會紀錄，至今無檢討、無究責一事的看法，如果可以接受請按愛心，如果無法接受請按憤怒，結果將在24小時後公布，希望大家理性討論。

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館長舉辦投票「究責」范雲3+11。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▼▲抱持反對態度的網友留言，連民眾黨發言人楊寶楨也現身痛批。

館長舉辦投票「究責」范雲3+11。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

沒想到文章才PO出10小時，就吸引超過2.7萬名網友按下憤怒的表情符號，留言更是超過4000則。無法接受的網友狂酸，「3+11居然無開會紀錄，真是令我不知范雲，啊，不對，是不知所云」、「更怒的是沒有開會資料，這麼重大的決策當茶水間聊天就決定嗎」。

但也有另一派網友留言反駁，「制度本身沒有問題，問題是逃離自主健康管理的機組人員」、「少跳針3+11，3+11實施已久，問題是沒有遵守規定的人」。也有部分網友認為這個議題根本不值得討論，「並不是可以接受3+11，而是目前台灣社會需要的是怎樣能將防疫做好，以及全民能盡快有疫苗可以接種」，至於檢討與究責，還是等到一切安定下來之後再處理比較好。

▼另一派網友的留言。

館長舉辦投票「究責」范雲3+11。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

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