北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

日本政府日前提供台灣124萬劑AZ疫苗，曾引發大陸國台辦抨擊是政策操作。對於有媒體報導引述外交消息稱，中國大陸曾派公使阻止日本疫苗供台到最後一刻，國台辦7日再度發文回應，否認曾經阻撓，並稱「綠媒」編制謊言，緩解不了台灣民眾對疫情的焦慮，呼籲應早一天開放大陸疫苗，才能保障民眾健康。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，自今年5月中旬以來，台灣疫情擴散加劇，染疫人數增加，病亡人數不斷攀升，死亡率超過全球平均值。「我們深為島內民眾的生命健康擔憂。」

馬曉光說，此淪疫情爆發後，我們大陸從一開始就表示願盡最大努力協助廣大台胞戰勝疫情，多次表示讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用，願向台灣同胞提供安全高效的疫苗。

他抨擊，民進黨一方面製造所謂大陸阻止台灣獲取疫苗的謊言，另一方面阻止台灣同胞從大陸獲取疫苗。馬曉光強調，廣泛接種疫苗是疫情防控的必要措施，民進黨高調惡意炒作，掩蓋不了台灣疫苗嚴重短缺的真相、粉飾不了疫情防控漏洞。

馬曉光說，謊言和疫苗同樣致命，民進黨還是要老老實實地正視疫情的嚴峻情勢，切實把老百姓生命當回事。「早一天開放大陸疫苗，早一天讓島內民眾生命健康安全得到保障。不要在把政治私利凌駕於民眾生命之上。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以