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沒封城「為什麼要罵搭車返鄉的人」？2派吵翻...網揭關鍵原因　

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲端午連假雙鐵、國道客運湧現退票潮。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／閔文昱報導

端午連假即將到來，今年受到本土疫情影響，從中央到各地方政府紛紛勸導民眾連假不要返鄉。《ETtoday新聞雲》統計端午連假大眾運輸最新訂票狀況，這波移動潮已降至10萬人次以下，顯示不少民眾願意配合，不過也有網友認為，連假搭車並未「強制禁止」，疑惑「為什麼要罵搭車返鄉的人」？引發論戰。

一名網友在PTT表示，車票賣光的消息曝光後，馬上就引起一片罵聲，就先不質疑誰沒事去查售票情形了，不過火車不是停開，也沒有限制搭乘資格，「合法買票怎麼被罵成罪不可赦一樣？如果搭車真的如此危險有國安危機，那放任人民搭車而不強制禁止的官員，難道都是豬腦袋不知道這樣很危險？還是心腸壞到故意想搞一波大的？」

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲端午返鄉可能把病毒帶回家，使得家人感染。（示意圖／記者湯興漢攝）

原PO感嘆「反正出事都是人民鬆懈」，詢問鄉民，「有沒有不去罵決策者，反而情緒勒索一般平民百姓的八卦？」對此，許多網友紛紛吐槽，「不罵搭車的要罵誰」、「沒規定電梯裡有人不能放屁，但你會嗎？」、「就是基本的同理心與道德心啊，很難理解？」、「疫情嚴峻打個視訊電話跟家人報平安就好」、「法律是道德的最低標準」。

不過也有網友認同原PO看法，留言表示，「那幹嘛不直接停駛最快這樣誰也沒辦法搭車」、「自己不停工還怪人搭車」、「就一堆邏輯死亡的人在道德勒索」、「有種就封城，不然真的不需要限制民眾放假不能做自己事情」、「返鄉不行，上班可以，懂？」、「情緒勒索，就不用擔責囉」、「沒封城，我買到車票，回家不行？」

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲截至7日上午，高鐵端午疏運期間共約5萬6千人次完成訂票。（示意圖／記者屠惠剛攝）

《ETtoday新聞雲》6日統計台鐵、高鐵以及國道客運，至少有10萬人次要移動，但在全民呼籲之下，這波移動人潮已經降至僅剩7萬多人次。台鐵售票張數已從13.6萬劇減至3.3萬張；高鐵部分，端午疏運期間目前訂位人次已降至4萬多人次。另外，公路總局7日對比4日的預售票銷售，降幅約達49.4%。

公路總局往年連假都會推出客運85折優惠，今年緊急取消，盼減少人口流動。交通部表示，配合指揮中心指示，持續要求台鐵、高鐵、國道客運每個車廂乘載率控制在2成以下，也呼籲全民一起配合減少移動，若指揮中心宣布新的指示，交通部會全力配合協助。

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