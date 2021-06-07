「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

▲圖為警政署外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

台北市信義區松菸文創園區旁5月26日發生一起黃姓老翁在家發燒死亡案件，救護人員到場測量老翁身體發燒高達39度，信義警方依規定通知北市衛生局疾管課通報疑似新冠肺炎案例（COVID-19），但衛生機關以「死者生前未居家檢疫、未匡列非確診者」拒絕，違反《「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫工作刑案現場處理注意事項》。

▲信義警發文批評衛生機關對疑似確診者大踢皮球，當下未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

北市信義警分局偵查隊孫姓偵查佐臉書發文痛批「是在哈囉，疫情期間相驗案件SOP是訂好看的嗎？」以他親身經歷，認為衛生單位對於疑似確診死亡個案違反規定不到場處理，全程甩鍋給警察、檢察官和法醫，引發全台不少基層警心有戚戚焉，聲稱都遇到類似狀況。

▲信義警發文批評衛生機關對疑似確診者大踢皮球，當下未匡列3名事後染疫家人險造成嚴重防疫破口 。（圖／記者張君豪翻攝）

信義警方處理這起一家4口均確診且造成老翁死亡案件，明明依照上述規定，相驗SOP「衛生機關須到場」但警員致電台北市衛生局、對方卻要他採取一般意外死亡的「刑事相驗」，結果案發下午3名死者家屬全部確診，孫姓偵查所因家中小孩年幼，怕傳染給家人，只敢入住旅館自主檢測。

有基層警指出，明明上述規定是衛生機關須派員到場接手，結果經常見到衛生局回覆「只處理確診名單死者」，警員痛批：「台灣進入社區感染階段，每天幾乎都有呼吸道感染症狀死亡的疑似個案，衛生局一句話把所有染疫風險及後續採檢都推給警察和檢察官、法醫」，「到底我們是警察還是衛生局外聘人員？」

而且包含衛生機關主管的強制戴口罩取締、防疫旅館、快篩所入住維安業務都給警察包辦，但除了防護衣、口罩和醫療面罩手套外，很多基層警根本不懂基本防疫衛教措施，常常趕著接班，戒護就醫確診民眾，過程衛生局人員都置之不理，僅等警方通報確診者資料。

加上很多呼吸道感染死者、疑似確診者根本都不在匡列、確診名單中，衛生機關卻「大甩鍋」，放任基層警員暴露在染疫高風險工作環境。

對此警政署允諾：會對上述離譜案例進行調查，並詢問全台各警察機關有關行政相驗與衛生單位連繫處理情形，如有問題會積極協助基層警員反應給衛生機關，未來會更加落實疑似確診個案報驗流程，確保警員人身安全。

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