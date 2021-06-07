齊心防疫　王銘德說明端午返鄉車票退票獎勵金

▲交通局長王銘德指出，端午連假將至，對於已退票的民眾，台南市加碼透過「退票獎金」和「家戶聯防」等措施來勸導民眾宅在家不南返。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，市府希望大家能夠待在原地過節避免移動返鄉，呼籲已經訂票的民眾響應退票，感謝6日高鐵已退票1萬張，全國大約有8萬人訂雙鐵車票，台南市部分還有6、7千人，對於退票的朋友市府有退票獎勵金，相信大家退票是為了關心家人故鄉，而不是為了獎勵金退票，希望大家來齊心防疫。

交通局長王銘德指出，端午連假將至，對於已退票的民眾，台南市加碼透過「退票獎金」和「家戶聯防」等措施來勸導民眾宅在家不南返，其中有關「端午返鄉車票退票獎勵金」申請條件需符合以下3點：一、6月5日以前訂購台鐵、高鐵及國道客運之預售票。二、預售票搭乘日期為6月11日至6月14日，且以台中(含)以北為起點，以台南為迄點之返鄉車票。三、6月6日起依台鐵、高鐵及國道客運之旅客退票方式辦理退票，並保留相關退票憑證。

另外，申請方式：一、網路與郵寄申請：將於市府一站式整合服務平台設計網頁，預計一周後完成。民眾可上網申請，或下載填寫後，檢附證明文件郵寄至台南市政府交通局。二、現場申請：2021年8月1日起至2021年12月31日止之上班期間，向台南市各區公所申請。

王銘德表示，第3級警戒延長至6月28日，大台南公車因應作為：一、聯外運輸降載，高鐵接駁車H31、H62減班調整。二、在下車處宣導民眾如有身體不適，應儘速就醫。三、鼓勵返鄉旅客就近至快篩站快篩，安心過端午。

對於台南市確診者都是從高風險地方返回，建請鼓勵於6月11日至6月14日返鄉旅客自行前往篩檢站篩檢，6月8日起開放網站預約，彼此互相關懷健康，希望能避免形成感染源不明的大規模流行，若是民眾拒絕前往篩檢，也建議能在家做自主健康管理。如有相關症狀，請撥打06-2880180防疫專線。

台南市長黃偉哲說，非常謝謝不管是北漂或是來南部玩的朋友，能支持台南市端午原地過節的呼籲主動退票，他由衷地感謝大家能夠平平安安宅在家，希望疫情結束後大家再相聚。

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