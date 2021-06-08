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台南市準備好了！　大型疫苗接種站優先開放85歲以上長者、75歲以上慢性病民眾施打

▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫苗開打，台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設，為了降低民眾感染後產生嚴重併發症或導致死亡之風險，大型疫苗接種站優先開放給85歲以上長者及75歲以上有慢性病民眾施打。

▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大型疫苗接種站的設置，需要顧及防疫動線、空間、人力配置等，目前皆已準備就緒，並結合醫師公會、護理師公會、學校…等，持續招募醫護及行政人員加入疫苗施打行列。

▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市已招募11家醫院、30家衛生所及275家診所協助施打，此外更有社區接種站10場、外展服務3場及大型接種站3場，在疫苗來源充足下，依據中央公告之疫苗施打順序，持續規劃台南市之疫苗接種計畫，預計每周可完成約7萬5000劑疫苗施打，並根據中央指揮中心規定的施打順序造冊施打疫苗。

▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市規劃大型疫苗接種站，預計於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中開設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，中央新配發的疫苗尚未通知確切到貨的時間及數量，台南市預估這幾天就會到，數量約在7、8萬劑，但實際數量以到貨為主，為了讓市民朋友安心，市長黃偉哲指示衛生局先準備好接種站，等疫苗一到就馬上開打。

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