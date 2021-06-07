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力挺真實版火神！台北霞海城隍廟捐消防局1100件「C級防護衣」

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

▲台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

記者林育綾／綜合報導

台劇《火神的眼淚》讓消防員權益受到關注，而近來全台消防人員為了疫情出力奔走，但防疫裝備用量極大。台北霞海城隍廟有感於需求迫在眉睫，捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」，讓第一線的救護人員有裝備抗疫；日後也將協助持續募集相關資源，力挺真實版「火神」。

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

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▲▼疫情升溫後救護勤務遽增，每日載送確診或疑似案例所需防疫裝備用量非常多。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

台北霞海城隍廟表示，疫情升溫後，台北市救護勤務遽增，每日載送確診或疑似案例所需防疫裝備用量甚多，防疫需求迫在眉睫。雖然消防隊也會提供相關裝備，但用量大的情況下，防護衣成為消耗品，眼看疫情延長，但目前存量已剩不多，未來等待配發可能也需要時間。

因此在5日當天，將1100件C級防護衣捐贈臺北市政府消防局第四救災救護大隊，包括大同、士林、北投區。台北霞海城隍廟公關組長吳孟寰說，這次很感謝廠商趕緊供貨，C級防護衣是很高的等級，之後也會持續透過在地協會募集物資，期待各界也能伸出援手一起幫忙。

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

▲▼台北霞海城隍廟捐贈台北市消防局1100件「C級防護衣」。（圖／Facebook／台北霞海城隍廟）

消防局也表示，對於台北霞海城隍廟的雪中送炭表達最誠摯的感謝，將會善用捐贈的防疫物資，保障執勤同仁及市民生命安全；同時也呼籲，由於緊急醫療資源及防疫物資十分缺乏，請市民情況危急時再打119申請救護車，也期待各界伸出援手提供防疫物資援助，可洽詢電話02-27297668分機6414李先生。

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