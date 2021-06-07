詐機電老闆1700萬、A李安兒片酬117萬　電影公司神鬼會計下場曝

▲双喜電影公司遭神鬼女會計A走上億元。（圖／《ETtoday新聞雲資料照》）

記者黃宥寧／台北報導

真是術業有專攻！曾任多家電影公司會計陳玉玲，因個人債務竟利用自己東吳會計系碩士專業能力，熟諳銀行法規漏洞，侵吞公款，連李安導演兒子李淳117萬片酬也遭A；陳女更假借「客戶需要資金或申請電影輔導金等，有短期借貸」的需求向元兆機電老闆郭蓁兆騙取1712萬，士林地院依背信及詐欺罪判處她2年6月有期徒刑。

根據判決指出，現年51歲陳女從2007年6月26日起，任職任職唐在揚擔任負責人的興揚電影有限公司、嘉揚電影有限公司、英屬維京群島商星城娛樂有限公司台灣分公司等3間公司的會計。在2015年轉為3間公司的兼職會計，負責記帳、稅務申報及出納等工作。

陳在2019年1月18日依唐指示，應將星城公司支付藝人李淳117萬5258元報酬給李淳，豈料她為了補自己私人資金短缺竟將這筆錢偷A下來，同年1月30日唐問陳女是否已將報酬交給李淳，她竟臉不紅氣不喘回有。當唐的特助何男同日在問李淳時，李淳卻表示未收到，陳私吞公款因此「ㄅㄧㄚˋ康」。

不僅如此，陳在2018年6月間透過女友人認識元兆機電負責人郭蓁兆，並負責幫郭管帳。沒想到她賊心不死，利用越來越熟識，且郭也知道她是3家電影公司會計竟向郭表示「客戶因需要資金或申請電影輔導金等，有短期借款的需求」前後3次開假支票做擔保，後來郭發現支票無效驚覺遭騙1712萬4000元，立刻報警處理。

陳女偵查時矢口否認有背信及詐欺取財犯行，並辯稱是唐要求她將「2014年度營利事業所得稅漏報的稅額及罰鍰約800 萬元補齊」，她才向別人借錢繳交，並表示唐允諾事後會補給，但後來因不堪利息負荷，她才向唐要求履行承諾被拒絕，才將李淳的酬勞拿來償還債務。至於郭的1712萬就是借款，並稱「我一開始也有還，是因後來周轉不過來，才沒辦法還款」甚至表示不曉得自己給郭的400萬元支票是無效票。

▼陳女利用擔任電影公司會計，竟A走要給藝人李淳款項。（圖／取自免費圖庫pexels）

法官勘驗line對話紀錄發現，陳女曾經在2019年2月21日記載「本人承認確實於108年1 月18日任職英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司期間，未經同意收取藝人李淳款項新台幣壹佰壹拾柒萬伍仟貳佰伍拾捌元（NT1 ,175,258），此行為與英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司無涉，該款項由本人自行償還，並負一切法律責任」並在切結書上簽名，故不採信她稱是唐欠她錢辯詞。

至於陳女涉嫌詐欺取財開給郭蓁兆的支票，法官認她是吳大學會計系碩士，支票上沒記載發票年、月、日不顯就是無效，她不會不知情；加上她與郭LINE訊息截圖可看出陳借款都稱為給電影公司、客戶周轉使用，故認陳的說詞為推卸之詞。

合議庭認陳受雇3家電影公司會計多年，竟利用唐對她的信任竟將鉅款挪為私用，用以清償債務，至今仍未還分文；又以詐術騙取郭蓁兆出借高額款項，也未與星城公司及郭蓁兆達成和解和獲取原諒，犯後態度非佳。審酌她已還1223萬403元給郭及無前科，依背信罪處1年有期徒刑；又犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑2年6月。

除了李淳成受害人，陳玉玲更在曾發行《血觀音》、《比利．林恩的中場戰事》等名片的双喜電影公司，利用老闆陳永雄是香港人不懂台灣銀行法規，及網銀轉帳的漏洞，即使在老闆自行保管印鑑及網銀金鑰的情況下，仍挪用公款達1.1億元全案仍在北院審理中。

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