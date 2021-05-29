學校停課核銷仍要實體流程　王婉諭：主計、會計早該數位轉型

▲王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內疫情警戒升至三級，全國學校都停課，然而時代力量立委王婉諭指出，若處理到費用核銷的問題，還是要實體跑一趟學校，增加不必要的接觸，在網路作業發達的現在，更顯荒謬，「都什麼時候了，核銷還要實體跑流程？疫情當下，最該數位轉型的就是政府主計及會計制度！」

王婉諭表示，進入教文委員會之後，和團隊一直致力移除大學界的種種不合理規範，每當和老師們討論時，大家不約而同都會提到主計及會計核銷制度，真的非常落後，訂餐、報稅都可以使用網路，但核銷礙於規定仍要印出憑證、簽名之後，實地跑一趟流程，才能完成程序，這規定的荒謬，在疫情進入緊張後，更被凸顯出來。

根據《政府支出憑證管理要點》表示，「本要點所稱支出憑證，指為證明支付事實所取得之收據、統一發票、表單或其他可資證明書據」、「各機關支付款項，應取得支出憑證。支出憑證透過網路下載列印者，除本要點另有規定外，應由經手人簽名。」

王婉諭提到，就是這樣的規定，讓線上作業處理核銷變得完全不可能，即使現在各校大多都有線上系統可以製作報帳表單，但都還是要將表單列印下來，黏貼紙本收據之後，才能送件；此外，深受其害不僅有學校而已，公務機關也是依據該管理要點在進行核銷，徒增疫情中實體接觸的風險，而這樣落後的規定已數十年，不僅不符合資訊線上化的趨勢，隨著疫情期間減少接觸的必要，也是時候該改變了。

王婉諭提及，在協商時提出附帶決議，同時也發公文要求主計單位，應儘速改善相關措施，並且聽取各公務機關及大學的心聲，以及疫情期間希望降低實體接觸風險的期待，讓公務單位人員、校園的老師跟學生們能專心抗疫，別再因為僵化落後的規定，白白增加不必要的接觸風險。