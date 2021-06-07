夜市停業阻生計　陳怡珍籲市府協助比照市場攤商紓困

▲台南市議員陳怡珍接獲夜市業者陳情，因新冠疫情被迫暫停營業只獲紓困補助1萬元，希望市府比照市場攤商紓困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍接獲夜市業者陳情，因新冠疫情被迫暫停營業只獲紓困補助1萬元，然而菜巿場攤商除可領1萬元，仍可營業又有補貼3個月水電及租金津貼，對夜市攤商很不公平，陳怡珍籲市府比照市場攤商紓困。

受新冠疫情延燒影響，夜市被迫暫停營業，攤商們頓時沒有收入，而台南市政府的紓困卻被爆大小眼，市議員陳怡珍7日接獲在大東、武聖及花園夜市擺攤的業者陳情指出，因新冠疫情被迫暫停營業只獲紓困補助1萬元，然而菜巿場攤商除可領1萬元，仍可營業又有補貼3個月水電及租金津貼，對夜市攤商很不公平，希望市府能協助對夜市攤商的紓困也能比照巿場攤商，讓他們能度過停業的這段黑暗期。

市議員陳怡珍表示，受新冠疫情影響夜市停業目前是到6月14日，但是否會往後延目前還很難說，對夜市攤商而言不能營業就等同失業，沒有收入，還要面對車貸、房租及生活上等固定開銷，加上配合停業食材及材料損失，都沒有任何緩衝時間和配套，全都要由攤商自行承受，可謂是疫情下受害最直接最重的一群，希望市府能協助對夜市攤商的紓困比照巿場攤商，助業者度過這次危機。

隨身空氣清淨機