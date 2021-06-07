客人異樣眼光「像在看病毒」！　超商店員妹心累：給錢都用丟的

▲店員在防疫期間也很崩潰。（圖／CFP攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《忙整天全身汗！遭客人嫌髒「貨放下快走」 物流司機淚：我像異類》，一篇文讓許多人鼻酸。就有超商店員看到文章後，相當有感觸，「我也想發洩一下。」這位店員妹就在《Dcard》發文，除了要整理無止盡的包裹，只有一個人上班也沒有時間休息，還要承受客人嫌棄的眼神，讓她超心累。

店員妹在《Dcard》匿名發文「在防疫期間，作為超商店員..」，文中表示，她看到物流司機哭了的文章，就也想發洩一下，首先是讓店員都崩潰的包裹量，「上班就先看到一大座包裹山，領包裹領到心很累。」接著是根本找不到時間休息「因為一個人上班，吃飯也是躲在角落快速吃完，一定要蹲下要藏起來、就怕被拍照。」

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她也說，最常遇到的就是「客人暗暗歧視的眼神」，「還有那種給錢用丟的，深怕病毒跑到他身上。」還有不爽填實名制的客人也讓人很頭痛，「叫他給我們看簡訊還惱羞。」遇到年紀比較大的客人抱怨實名制，她也不禁冒出OS「客人啊！我只是店員而已，不要為難我啊！」

▲超商店員示意圖。（圖／記者李毓康攝）

不過，店員妹還是有遇到暖心的客人，「我遇到一位伯伯，他說『你們在這冷氣房齁……』」，本來以為對方要嘲諷「我心想，又要說大熱天在這裡面很爽了」，沒想到阿伯卻提醒「要記得補水捏！疫情期間你們也要保護好自己，知道嗎？啊你吃飽了沒？」讓她很感動。

看到貼文後，就有店員們也忍不住現身吐苦水，「做一個月就走人了，真的受不了丟錢仔」、「我前幾天有個阿伯買了一堆東西，還不給我刷條碼，叫我不要碰他的袋子，那個才扯好嗎」、「自己也是做藥妝店店員，現在的我只要遇到客人說辛苦了，就覺得感動想哭」、「前幾天還看到去超商問紓困方案的……」