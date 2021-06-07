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當醫生遊戲！3歲兒突然「植入小螺絲」嚇瘋媽　網驚：看到耳膜了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲小姪子差點從前世情人變恐怖情人。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「疫情不斷，沒想到在家裡顧小孩也是驚嚇連連……」一位女網友6日表示，姊姊顧小孩顧得很累，下午的時候就躺著休息，3歲的小姪子不僅可愛地跑過去關心，還玩起醫生遊戲要檢查耳朵。沒想到，小男生下秒卻把「小螺絲」放到姊姊耳朵裡，讓她不禁直呼「疫情已經夠驚嚇了在家裡更驚嚇」。

這位女網友6日在臉書《爆怨2公社》貼出姊姊跟姪子的對話：

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小姪子：媽媽你怎麼了？（關心的語氣）
姊姊：媽媽好累想休息一下。’
小姪子：媽媽等等我幫妳看看（當起醫生來檢查耳朵）。
姊姊：（心想兒子好棒！好可愛喔！）

可是，事情根本不是姊姊想的那樣，「她突然彈了起來，一瞬間我姊感覺到耳朵有東西掉進去，在緊張之下，一直跳」，但不管怎麽弄，異物就是掉不出來。最後姊姊只好趕快去耳鼻喉科求助，「沒想到……沒想到……是個小螺絲！」醫師還說「妳兒子還真厲害，剛好卡在耳朵最裡面又是橫向。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲小姪子往媽媽耳朵裡放小螺絲。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO忍不住為姊姊捏了一大把冷汗，用hashtag表示「#疫情已經夠驚嚇了在家裡更驚嚇」、「#慶幸的不是小孩塞進去耳朵裡」、「#照顧小孩一刻都不能鬆懈」、「#已有教育小孩這件事的嚴重性」。

貼文一出，許多網友紛紛驚呼，「真的很危險」、「太恐怖了」、「前世情人瞬間變恐怖情人」、「哇，看到耳膜了」、「這是謀殺！」留言處也有不少醫師、護理師現身，「以前在急診室最常看到2、3歲小孩吞錢幣」、「我在耳鼻喉科上班，看過無數小孩把東西放進自己耳朵鼻子。」

還有媽咪則是祭出妙方，「家裡常常要稍微巡一下、檢查，我從小就教我女兒玩撿東西遊戲，所以她地上撿到任何東西，螺絲、鐵絲、牙籤什麼的都會先拿給我領賞……不然太恐怖了！」

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