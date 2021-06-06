36歲女染疫216天！新冠病毒「體內變異32次」　南非發布最新研究

▲該篇研究尚未經同行評審，報告已發表在醫學論文預印本平台medRxiv上。圖為南非醫療人員幫民眾施打新冠疫苗。（示意圖／路透，圖中人物並非新聞當事人，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一份研究顯示，南非一名36歲HIV女性感染者確診新冠，在染疫的216天期間，病毒在她體內出現多達32次變異，包含E484K突變、N510Y突變等。目前未知她身上出現的變異病毒株是否會傳給其他人，現階段尚未有證據表明HIV感染者可能會使新冠疫情發展變得更加複雜。

商業內幕引述該篇論文進行報導指出，在大多數人有效戰勝體內的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）之際，部分確診者染疫時間較長。

研究舉例，一名現居於南非的36歲HIV女性感染者染疫長達216天，期間的病毒檢測持續呈現陽性，而醫師無法使用抗反轉錄病毒療法控制她體內的病毒載量。已知她曾因確診新冠入院接受治療9天，但病況從未轉為重症。

只不過，她體內新冠病毒出現13次與關鍵刺突蛋白有關的基因變異，以及19種可能改變病毒行為的基因變異，範圍涵蓋E484K突變、N510Y突變等。

夸祖魯-納塔爾大學遺傳學家奧利維亞（Tulio de Oliveira）表示，假若發現更多類似個案，這意味著有一種可能性，也就是因HIV感染者體內病毒存在時間長，導致新冠病毒出現變異。但報導強調，現階段並無證據顯示HIV感染者可能會使新冠疫情發展變得更加複雜。

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